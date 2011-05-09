به گزارش خبرگزاری مهر، نهج‌البلاغه، نازلۀ روح ملکوتی امیرمؤمنان است که مفاهیم ژرف آسمانی را در واژگان زمینی به بشریت هدیه کرد تا آدمی پله پله به سوی خدا راه یابد و در این جهان آن سان زندگی کند که دنیا و آخرت را برای خویش فراهم آورد.

آنچه در کتاب «شناخت نامه نهج‌البلاغه» فراهم آمده، شعاعی از نور نهج‌البلاغه است که در سه بخش سامان‌یافته: بخش نخست، به بررسی امامت و شخصیت امیرمؤمنان و مباحثی پیرامون کتاب مانند: زندگانی مؤلف، ترجمه‌ها، شرحها، ادبیات نهج‌البلاغه و موضوعاتی از این دست پرداخته و در بخش دوم، مباحثی محتوایی مانند خداشناسی، معاد، دنیا، اخلاق، فرهنگ، اقتصاد و سیاست در نهج‌البلاغه بررسی گردیده و در بخش سوم به شبهۀ استناد و اعتبار نهج‌البلاغه پاسخ داده‌شده است.

این کتاب برای دانشجویان علوم حدیث در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس"آشنایی با نهج‌البلاغه" به ارزش 2 واحد با همکاری دانشکده علوم حدیث تدوین شده است.

این اثر در 413 صفحه و مبلغ 40500 ریال در اختیار دانشجویان و علاقه‌مندان قرار گرفته است.



