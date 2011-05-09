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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

"شناخت‌نامه نهج‌البلاغه" منتشر شد

"شناخت‌نامه نهج‌البلاغه" تألیف احمد غلامعلی، توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) انتشار یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهج‌البلاغه، نازلۀ روح ملکوتی امیرمؤمنان است که مفاهیم ژرف آسمانی را در واژگان زمینی به بشریت هدیه کرد تا آدمی پله پله به سوی خدا راه یابد و در این جهان آن سان زندگی کند که دنیا و آخرت را برای خویش فراهم آورد. 

آنچه در کتاب «شناخت نامه نهج‌البلاغه» فراهم آمده، شعاعی از نور نهج‌البلاغه است که در سه بخش سامان‌یافته: بخش نخست، به بررسی امامت و شخصیت امیرمؤمنان و مباحثی پیرامون کتاب مانند: زندگانی مؤلف، ترجمه‌ها، شرحها، ادبیات نهج‌البلاغه و موضوعاتی از این دست پرداخته و در بخش دوم، مباحثی محتوایی مانند خداشناسی، معاد، دنیا، اخلاق، فرهنگ، اقتصاد و سیاست در نهج‌البلاغه بررسی گردیده و در بخش سوم به شبهۀ استناد و اعتبار نهج‌البلاغه پاسخ داده‌شده است. 

این کتاب برای دانشجویان علوم حدیث در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس"آشنایی با نهج‌البلاغه" به ارزش 2 واحد با همکاری دانشکده علوم حدیث تدوین شده است.

این اثر در 413 صفحه و مبلغ 40500 ریال در اختیار دانشجویان و علاقه‌مندان قرار گرفته است.
 
 

کد مطلب 1307851

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