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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

40 درصد کارکنان استان تهران تا پایان سال 90 دورکار می شوند

40 درصد کارکنان استان تهران تا پایان سال 90 دورکار می شوند

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران اظهار داشت: 40 درصد کارکنان دولت در استان تهران تا پایان سال 90 دورکار می شوند.

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران افزود: تمام فعالیتهایی که اجرای آن از طریق دورکاری امکان پذیر است، در دستگاههای اجرایی استان شناسایی شدند و برنامه ریزی برای اجرای این فعالیتها از طریق دورکاری در حال انجام است.

بیش از چهار هزار نفر از کارمندان دورکار شدند  

وی گفت: تاکنون بیش از چهار هزار نفر از کارمندان دولت در استان تهران دورکار شدند.

این مسئول ادامه داد: این تعداد کارمندان که در قالب دورکاری فعالیت خود را آغاز کردند، مربوط به تمامی دستگاههای اجرایی استان تهران هستند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون برخی از دستگاه های اجرایی استان توانسته اند 20 درصد از کارکنان خود را دورکار کنند.

ترکی افزود: دستگاههای اجرایی استان تهران در حال پیگیری هستند تا این طرح دورکاری را در بخش های مختلف افزایش دهند.

وی یادآور شد: زیر ساختهای لازم برای اجرای آیین نامه دورکاری در استان تهران فراهم شده است.

کد مطلب 1307863

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