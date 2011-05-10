40 درصد کارکنان استان تهران تا پایان سال 90 دورکار می شوند

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران افزود: تمام فعالیتهایی که اجرای آن از طریق دورکاری امکان پذیر است، در دستگاههای اجرایی استان شناسایی شدند و برنامه ریزی برای اجرای این فعالیتها از طریق دورکاری در حال انجام است.

بیش از چهار هزار نفر از کارمندان دورکار شدند

وی گفت: تاکنون بیش از چهار هزار نفر از کارمندان دولت در استان تهران دورکار شدند.

این مسئول ادامه داد: این تعداد کارمندان که در قالب دورکاری فعالیت خود را آغاز کردند، مربوط به تمامی دستگاههای اجرایی استان تهران هستند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون برخی از دستگاه های اجرایی استان توانسته اند 20 درصد از کارکنان خود را دورکار کنند.

ترکی افزود: دستگاههای اجرایی استان تهران در حال پیگیری هستند تا این طرح دورکاری را در بخش های مختلف افزایش دهند.

وی یادآور شد: زیر ساختهای لازم برای اجرای آیین نامه دورکاری در استان تهران فراهم شده است.