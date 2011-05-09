تمرین بزرگ امداد و نجات استان تهران در ملارد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، تمرین بزرگ امداد و نجات تیمهای هلال احمر در دهستان اخترآباد شهرستان ملارد همزمان با هفته صلیب سرخ و هلال احمر که هر ساله از 18 الی 24 اردیبهشت ماه است، برپا خواهد شد.

در این مانور علاوه بر تمرین امداد و نجات، برنامه هایی شامل نواختن زنگ هلال احمر در مدارس ملارد، نمایش پرده خوانی، بازدید داوطلبان جمعیت هلال احمر از نمایشگاه بین المللی امداد و نجات و کوهپیمایی انجام خواهد شد.

همچنین توزیع لوح های فشرده در زمینه امداد و نجات، استقرار واحدهای سیار پزشکی، انجام طرح سنجش فشارخون و قندخون مردم از برنامه های حاشیه ای این تمرین یک روزه است.

اضافه می شود که تاکنون دو هزار دانش آموز و بسیجی شهرستان ملارد، دوره های آموزش امداد و کمک های اولیه را فراگرفته و گواهینامه دریافت کرده اند و هم اکنون 500 داوطلب در ملارد با جمعیت هلال احمر همکاری دارند.