به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات تیراندازی جایزه بزرگ بین‌المللی ایران، مهر و آبان‌ماه سال جاری با حضور ورزشکاران خارجی و داخلی در تهران برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها در دو تاریخ جداگانه و در دو بخش تیراندازی به اهداف پروازی و ثابت (مردان و زنان) برگزار خواهد شد که به همین منظور مسئولین فدراسیون تیراندازی کشورمان جوایزی را به یورو به هر کدام از قهرمانان پرداخت خواهند کرد.

بدین ترتیب در هر ماده از مسابقات، مبلغ 3 هزار یورو به نفر اول، دو هزار یورو به نفر دوم و یک هزار یورو به نفر سوم پرداخت خواهد شد.

همچنین برگزار کنندگان مسابقات رکوردهایی را به عنوان ملاک پرداخت جوایز ویژه اعلام کرده اند. بدین ترتیب تیراندازانی که بتوانند به رکوردهای جهانی برسند مبلغ 6 هزار یورو جایزه خواهند گرفت. این جایزه در شرایطی برای برترین ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات در نظر گرفته شده است که شانس دستیابی تیراندازان به چنین رکوردی در یک مسابقه بین المللی بسیار کم است.

مسابقات جایزه بزرگ بین المللی تهران در بخش اهداف پروازی 10 تا 17 مهرماه و رقابتهای بخش اهداف ثابت 18 تا 22 آبان ماه برگزار خواهد شد.