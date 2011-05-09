دومین وزیر زن در راه است/ ایراندخت عطاریان به وزارتخانه جدید نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه باید تعداد وزارتخانه ها کاهش یابد که به همین منظور روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه با حکم رئیس جمور موضوع ادغام وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی کلید خورد. از سوی دیگر هیئت دولت نیز جزئیات ادغام 8 وزارتخانه را اعلام کرد. با توجه به این مصوبه، وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همه امکانات، تجهیزات، ‌اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شد.

به همین منظور کار گروهی متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شد تا نسبت به پیش بینی تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام کرده و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شود.

ادغام وزارت رفاه در وزارت کار و سپردن امر ادغام به وزیر کار، یک معنای بزرگ دارد؛ خداحافظی صادق محصولی از وزارت رفاه و دولت. پیش بینی هایی که پیش از این هم وجود داشت و اکنون با ادغام رسمی وزارت رفاه در کار، به وقوع پیوست. اما در این میان آنچه که اکنون به عنوان دغدغه فعالان و کارشناسان جامعه تحت پوشش این وزارتخانه مطرح است فردی است که قرار است سکان وزارتخانه جدید را به عهده بگیرد. کارشناسان حوزه رفاه و بیمه معتقدند با توجه به گستردگی و خاص بودن فعالیتهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و همچنین بدلیل اینکه این وزارتخانه با جامعه ای 70 میلیونی در ارتباط است باید فردی متخصص، توانمند و دارای تجربه فعالیت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و همچنین آشنا با فضای اقتصادی جامعه، از سوی رئیس جمهور انتخاب شود.

در همین رابطه مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در مورد انتخاب وزیر برای وزارتخانه رفاه و کار و امور اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: براساس قوانین، شخصی به عنوان وزیر باید انتخاب شود که متخصص در حوزه رفاه، تامین اجتماعی و همچنین اشتغال باشد. دارای تحصیلات مرتبط و از حداقل پنج سال سابقه کار مدیریتی در این حوزه برخوردار باشد.

عباس اورنگ افزود: یافتن وزیری که بتواند به تمامی فعالیت این دو وزارتخانه ادغام شده تسلط داشته باشد بسیار سخت است چرا که باید با حوزه های بیمه، اقتصاد، کار ... آشنا باشد. ضمن اینکه بحران و تنشهای اجتماعی زیادی در وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی وجود دارد به همین دلیل وزیر مورد نظر باید مدیر بحران باشد.

وی با اشاره به اینکه سخت ترین کار رئیس جمهور انتخاب وزیر رفاه و کار است، گفت: شایسته ترین حرکت این است که مدیری که انتخاب می شود از داخل مجموعه رفاه و تامین اجتماعی باشد در این صورت دیگر نیازی نیست که مدت زمانی صرف جمع آوری اطلاعات از فعالیت این وزارتخانه شود البته نقش تعاملات یک مدیر ارشد با دولت و مجلس را نیز نباید ندید گرفت.

مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: کار وزارت این مجموعه کار سختی است اما نه به این منظور که باید وزیر یک مرد باشد بلکه یک زن نیز می تواند این سمت را بر عهده گیرد و از عهده آن برآید.

اورنگ با اشاره به اینکه جای زنان دربدنه مدیریتی کشور بسیار خالی است گفت: انتخاب یک زن برای این سمت تجربه خوبی است.



براساس اخبار و گمانه زنی هایی که از مجلس و دولت به گوش می رسد یکی از گزینه های مطرح برای وزارتخانه رفاه و کار و امور اجتماعی، ایراندخت عطاریان مدیرعامل کنونی صندوق بازنشستگی کشوری است. عطاریان 15 سال سابقه کار در حوزه تامین اجتماعی را دارد و در دوره فعالیت کاری خود توانسته موضوع پر چالش پرداخت یکهزار میلیارد تومان پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1389 را به سرانجام برساند. گفته می شود وی توانسته نظر مساعد رئیس دولت را نیز جلب کند ضمن اینکه تمایل رئیس جمهور برای حضور خانمها در کابینه اش، جایگاه خاصی را برای مدیران زن فراهم کرده است.

در همین رابطه هادی مقدسی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد ادغام وزارتخانه رفاه و کار گفت: بزودی لایحه ادغام این دو وزارتخانه از سوی دولت به مجلس ارائه می شود و پس از تصویب نسبت به تشکیل آن اقدام خواهد شد.

وی در مورد معرفی وزیر برای این وزارتخانه گفت: فردی باید برای وزارت رفاه و کار معرفی شود که تجربه فعالیت و تخصص در این حوزه ها را در کارنامه کاری خود داشته باشد.

علی زنجانی حسنلویی نماینده مردم نقده و اشنویه نیز در خصوص ادغام دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی با رفاه گفت: این دو وزارتخانه به دلیل هم سنخ بودن اهداف یکی از بهترین گزینه ها برای ادغام بود.



وی با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه ها در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و کاهش هزینه ها صورت گرفته تاکید کرد: یکی از اولویتهای کمیسیون اجتماعی از ابتدای سال 89 ادغام وزارتخانه های رفاه و کار بود که خوشبختانه این مهم از سوی دولت محقق شد.



عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به هم راستا بودن ماموریت و اهداف دو وزارتخانه مذکور ادغام آن دو را نیازی اساسی برای کاهش هزینه ها توصیف و تصریح کرد: به نظر من بهترین گزینه برای ادغام ها، وزارتخانه های کار و اموراجتماعی و رفاه بود چراکه از این پس شاهد آن خواهیم بود که علاوه بر کاهش هزینه ها متولی امور کارگران یک وزارتخانه خواهد بود.