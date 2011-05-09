طرح آموزش نانوایان قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عطارنیا از آغاز مرحله اول اجرای دوره آموزش نانوایان استان خبر داد و گفت: با هدف افزایش کیفیت نان در استان قم، اولین جلسه آموزشی نانوایان قمی با حضور بیش از 60 نانوا، در مرکز شماره یک آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) برگزار شد.



وی اضافه کرد: دوره‌های ارتقای مهارت شاغلان واحدهای صنفی نانوایی با هدف ارتقای کیفی نان و افزایش بهره‌وری در این واحدها از سال گذشته با انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل فنی و حرفه‌ای با شرکت غله و خدمات بازرگانی آغاز شد و در همین راستا در سال جاری و در استان قم طرح آموزشی ویژه نانوایان برای ارتقای کیفیت در پخت نان اجرا می‌شود.



عطارنیا ادامه داد: این دوره آموزشی پیرو انعقاد تفاهم نامه با شرکت غله در سال جاری و سال آینده برای آموزش نانوایان استان قم توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و با هدف افزایش کیفیت نان برگزار خواهد شد.



وی خاطر نشان کرد: اولین جلسه آموزشی نانوایان با حضور بیش از 60 نانوای سنگک پز استان برگزار گردید که در این دوره آموزشی ضمن ارائه مطالب علمی توسط کارشناسان مدعو، پیرامون روش های کاربردی بهبود کیفیت نان، بحث و گفتگو گردید.



سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن این طرح در آینده‌‌ای نزدیک شاهد عرضه نان با کیفیت به مردم و جلوگیری از اسراف نان باشیم که این موضوع مهم‌ترین هدف از اجرای چنین طرح‌هایی است.



بر پایه این گزارش، جلسات آموزشی ویژه دیگر نانوایی های استان نیز براساس برنامه زمان بندی شده برگزار خواهد شد.

