اسناد ملی حافظ هویت یک ملت است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس آرشیو ملی ایران، صبح امروز دوشنبه 19 اردیبشهت، با حضور سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدابراهیم باستانی پاریزی و سید امیرمسعود شهرام‌نیا معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی در محل سازمان گنجینه اسناد ملی برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این مراسم گفت: اسناد ملی یک کشور حافظ هویت ملی آن کشور است. ملتی که نتواند اسناد ملی‌اش را حفظ کند، نمی‌تواند هویتش را حفظ کند. اسناد ملی روشن‌کننده تاریخ است. تاریخ مبهم به کار کسی نمی‌آید. اگر چنین اسنادی وجود نداشته باشند، همه تاریخ مبهم خواهد بود.

وی افزود: چه بسیار سندهایی که سرنوشت یک ملت را تغییر داده‌اند و حد و مرز یک کشور را مشخص کرده‌اند. سال گذشته که با رئیس جمهور به آمریکا رفته بودیم به بازدید موزه بزرگی در نیویورک رفتیم. در این موزه بزرگ هر قاره برای خود سالنی داشت. برای ایران هم یک سالن در نظر گرفته شده بود. در کنار نقشی که روی دیوار بود، نام خلیج فارس توجهمان را جلب کرد. به همین دلیل کنار آن نقش عکس گرفتیم تا سندی برای آینده باشد.

میرتاج‌الدینی گفت: وزارت اقتصاد با انتقال اسنادش به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حرکت ارزشمندی انجام داده است که امیدواریم برای سایر وزارتخانه‌ها الگو بشود. این پیشقدمی وزارت اقتصاد قابل تقدیر است.

باستانی پاریزی نیز در ادامه این مراسم گفت: اسناد تازه‌یاب نکته جدیدی در عرصه تاریخ‌نگاری است. اسناد جدید، آن اسنادی هستند که به تازگی به سازمان یا نهادی اهدا می‌شوند و نیازمند تحقیق و تحلیل مفصل هستند. یکی از انواع اسناد، سندهای شفاهی هستند. تاریخ شفاهی نوشته یا یادداشت نیست. نواری است که با یک کبریت می‌سوزد و حاوی مطالب بسیار ارزشمندی است.

این تاریخ‌دان گفت: آرشیوهای اسناد باید برای اسناد تاریخی به خصوص اسناد شفاهی، تدابیر ویژه‌ای بیاندیشند. اسنادی هم که وزارت اقتصاد به سازمان اسناد منتقل کرده است، اسناد بسیار با ارزشی هستند که امیدواریم در نگهداری‌شان تلاش زیادی شود.