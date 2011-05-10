ملارد 40 درصد قارچ کشور را تولید می کند

محمدعلی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در ملارد افزود: شهرستان ملارد با تولید 40 درصد از قارچ کشور به عنوان بزرگترین تولیدکننده قارچ در کشور محسوب می شود.

وی گفت: این شهرستان رتبه اول تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.

این مسئول با اشاره به اینکه 17 سالن پرورش قارچ در این شهرستان در حال فعالیت هستند، اضافه کرد: سطح زیرکشت قارچ در شهرستان ملارد 13 هکتار است که از این میزان، سالانه حدود 20 هزار تن قارچ تولید می شود.

بهره برداری از سه واحد پرورش قارچ در سال 90

وی بیان داشت: چهار متقاضی جدید برای دریافت مجوز قارچ در این شهرستان طی سال جاری اقدام کردند که در صورت دریافت پروانه این متقاضیان، سه واحد پرورش قارچ در سال جاری به بهره برداری می رسد.

شاکری ادامه داد: با اعطای مجوز به متقاضیان در سال جاری و احداث این واحدها، سطح کشت قارچ در این شهرستان 20 درصد افزایش می یابد.

این مسئول در ادامه به پیشینه کشاورزی و وجود زمینهای مستعد در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود منابع آبی، مؤثرترین روش، بهره مندی از تکنولوژیهای نوین در آبیاری است که درحال حاضر نیز در بخشهایی از این شهرستان نیز راه اندازی و با موفقیت انجام گردیده است.