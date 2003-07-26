در صبا باتري از ريخت و پاش خبري نيست

پرويز مظلومي سرمربي تيم فوتبال صبا باتري تهران ، ضمن بيان اين مطلب به خبرگزاري مهر گفت : تا آنجا كه در توانمان بود براي جذب بازيكنان مورد نظرمان تلاش كرديم ، اما متاسفانه برخي بازيكنان كم لطفي كردند و بعد از 2 ماه تمرين و پوشيدن پيراهن تيم ما به ناگاه سر از تيم ديگري درآوردند .

مربي سابق تيمهاي استقلال تهران ، صنعت نفت و فجرسپاسي افزود : هدف مسئولان باشگاه صباباتري رشد و ارتقاي ورزش و فوتبال است ، به همين خاطر تمام تلاش ما اين است كه با جذب بازيكنان مطرح و توانمند ، در فصل آينده به ليگ برتر راه يابيم .

مظلومي در مورد مبالغ پيشنهادي چشمگير به بازيكنان ليگ برتري گفت : سقف قرارداد صباباتري كاملا مشخص است و ما به هيچ بازيكني بالاتر از 20 ميليون تومان نمي ، مگر اينكه ان بازيكن براي گرفتن رضايت نامه اش مشكل داشته باشد .

سرمربي صباباتري پيرامون بازيكناني كه جذب اين تيم شده اند ، گفت : تاكنون كار پيوستن رضا حاج اسبوئي ، جواد زرينچه ، پيمان صاحب جمعي ، ورژ سركيسيان ، شهريار داستان ، آتيلا حجازي و بابك ذوالرحمي به صباباتري تمام شده و با پايان رافت ، رضا صفرخواه ، كاظم محمودي ، امير الوندي ، مجتبي حسيني و سيد مهدي حسيني (فجرسپاسي) به توافقاتي دست يافته ايم كه طي روزهاي آينده قرارداد آنها را نيز ثبت مي كنيم .

مظلومي درپايان صحبتهايش به وضعيت تمرينات اين تيم اشاره كرد و گفت : پس از اردوئي كه در شمال داشتيم و روز جمعه به پايان رسيد ، دو روز به بازيكنان خود استراحت داديم تا از روز يكشنبه (فردا) دور جديد تمريناتمان را آغاز كنيم .