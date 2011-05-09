مردم بحرین حق دارند حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این بیانیه آمده است: از آنجایی که جهانیان چشم و گوش و زبان بر فجایع انسانی و کشتار مسلمانان حق طلب بسته اند سازمان بسیج حقوقدانان استان قم ضمن اینکه دفاع از حقوق مردم بی دفاع بحرین را وظیفه انسانی و شرعی خویش می داند، در کمترین اقدام و برگرفته از حدیث نبوی اعلام می دارد؛



با تکیه بر اصل کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت و مردم سالاری حاکم بر جوامع بشری، مردم بحرین این حق را دارند که حقوق شهروندی خویش را مطالبه نمایند و با عنایت به عدم تمکین خواسته آنان از سوی هیئت حاکمه وقت و سرکوب وحشیانه مردم علیه آن دیکتاتوری دست نشانده استکبار جهانی قیام نموده و اداره امور مملکت را به دست بگیرند و خواهان روی کار آمدن حکومتی مردمی،اسلامی و فارغ از وابستگی به شرق و غرب باشند.



در ادامه این بیانیه آمده است: جنایات انجام گرفته از سوی هیئت حاکمه بحرین، علیه مردم بی دفاع این کشور، از جمله قتل عام و بازداشت اقشار جامعه خصوصا حقوقدانان، پزشکان،پرستاران،دانش آموزان و ورزشکاران که در پاسخ به مطالبات به حق و مسالمت آمیز آنان صورت گرفته را محکوم نموده و خواستار توقیف این جنایات و آزادی دستگیرشدگان هستیم.



رسانه‌ها صدای حق خواهی مردم بحرین را به تمامی نقاط دنیا برسانند



در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: با انتقاد از تمامی رسانه هایی که سعی نموده اند تا با نشان دادن طایفه ای و فرقه ای بودن اعتراضات مردم بحرین، شکاف بین امت اسلامی و عرب و عجم را ایجاد نمایند، خواستار آنیم که رسانه‌های حقیقت طلب و مستقل با به تصویر کشاندن فجایع و عمق جنایات اتفاق افتاده در بحرین، در امر رسالت رسانه های خویش صدای حق خواهی مردم مظلوم بحرین را به تمامی نقاط دنیا و جوامع بین المللی رسانده و از حقوق آنان دفاع نمایند.



سازمان ملل متحد گوش و چشم خویش را بر حقیقت باز نماید



همچنین در این بیانیه تاکید شده است: از سازمان ها و جوامع بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد می خواهیم گوش و چشم خویش بر حقیقت باز نموده و با صدور قطعنامه و محکوم نمودن نسل کشی و جنایات رخ داده در بحرین،‌ خواستار توقف اقدامات انجام گرفته توسط هیئت حاکمه بحرین و عدم دخالت نظامی کشورهای منطقه و خروج این کشورها از بحرین و همچنین تسلیم شدن هیئت حاکمه بحرین به خواسته های بر حق مردم بحرین باشند.

