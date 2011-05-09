افتتاح پروژه های نیمه تمام مردم هرمز را دچار بدبینی می کند

محمد زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در هرمز با بیان اینکه افتتاح پروژه های نیمه تمام در هرمز مردم را دچار بدبینی نسبت به آینده پروژه ها کرده است، بیان داشت: هنوز پروژه آماده افتتاح نیست به دستگاه مربوطه و پیمانکار فشار وارد می شود که آن را آماده افتتاح کند و مراسمی برگزار می شود و روبانی قیچی می شود ولی غافل از آن که بعد از آن مردم هرمز می مانند با پروژه های که افتتاح شده ولی قابل بهره برداری نیست.

زرنگاری خاطرنشان کرد: به طور مثال در جزیره هرمز که نماد خدمت دولت عدالت محور دکتر احمدی نژاد در استان هرمزگان است پروژه های عمرانی فراوانی طی سالهای اخیر اجرا شده که برخی از آنها بدون آنکه آماده بهره برداری باشد افتتاح شد که هنوز برخی از آنها به بهره برداری نرسیده است.

به گفته وی هفت پروژه مهم که می تواند هرمز را متحول کند مانند دهکده گردشگری هرمز تاریخ افتتاح دهه فجر 88 هنوز به بهره برداری نرسیده که طی مدت این دو سال خیلی از زیرساختهای این پروژه از بین رفته و همچنین استخر سر پوشیده هرمز که تاریخ افتتاح آن دهه فجر پارسال بوده ولی هنوز قابل بهره برداری نیست که اگر همین طور پیش برود سرانجام آن مانند دهکده گردشگری خواهد شد.

نماینده هرمزگان در شورای عالی استانها اظهارداشت: در بحث مددجویان بهزیستی و کمیته امداد منازلی برای مدد جویان به تعداد 40 واحد احداث شده که هنوز به مدد جو واگذار نشده و فاقد آب و سیستم آب و فاضلاب و دیوار هستند که تاریخ افتتاح آنها سالهای 88 و 89 بوده است.

زرنگاری گفت: در بحث ورزشی هم می توان به دو پروژه اساسی که می توان در بعد ورزشهای ساحلی پیشرفتهای بسزایی داشته باشیم مانند مجموعه ورزشهای ساحلی که افتتاح آن در سال 88 بود که به دلیل داشتن نقایص فراوان هنوز به بهره برداری نرسیده همچنین زمینهای محله ای هرمز به رغم عدم اجرای فنس کشی و چمن مصنوعی در سال 88 افتتاح و در حال از بین رفتن است.

وی نیز به یک پروژه مهم و اساسی هرمز اشاره کرد و گفت: رینگ دور جزیره هرمز که خود یکی از پروژه های مهم محسوب می شود در سال 88 با پنج کیلومتر آسفالت افتتاح شد و مردم هرمز مانده اند با جاده نیمه تمام رینگ دور هرمز که از مسئولان استان که زحمات زیادی برای عمران و آبادانی متحمل می شوند تقاضا داریم پروژه هایی را افتتاح کنند که قابل بهره برداری است و تمام کارهای آن انجام شده است.