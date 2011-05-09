مسابقات هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفه ای کشور در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در مراسم افتتاحیه این مسابقات مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل طی سخنانی اظهار داشت: افتخار می کنیم که امروز میزبان برترینهای هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفه ای سراسر کشور در دارالارشاد اردبیل و شهر توریستی سرعین هستیم.

احمد محمودزاده ضمن تقدیر از حسن اعتماد وزارت آموزش و پرورش به توانمندی این استان برای برگزاری بزرگترین رخداد علمی و عملی هنرستانها، برگزاری این مسابقات را نقطه عطفی در تاریخ آموزشهای فنی و حرفه ای استان دانست.

وی با بیان اینکه این مسابقات محکی برای ارزیابی توان علمی و عملی کلیه هنرجویان و هنرآموزان این استان است، اضافه کرد: این مسابقات با همکاری وزارت آموزش و پرورش و تمام دستگاه های اجرایی استان در شهرهای اردبیل و سرعین برگزار می شود.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان سنجش میزان کیفیت آموزشهای تخصصی هنرستانهای فنی و حرفه ای، ایجاد انگیزه های لازم برای جذب و هدایت استعدادهای مناسب دانش آموزان، جذب امکانات جامعه برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و معرفی این آموزش ها به جامعه از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات است.



وی ابراز داشت: انجام این مسابقه یک حرکت و جهش علمی را در هنرجویان هنرستانهای مجری مسابقه ایجاد می کند که طی آن در آینده شاهد رشد چشمگیر رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش را در نواحی و مناطق آموزشی استان خواهیم بود.

محمدزاده با بیان اینکه در این دوره از مسابقات 212 هنرجوی برگزیده هنرستانهای سراسر کشور در 34 رشته به رقابت خواهند پرداخت، تصریح کرد: این مسابقات در هشت حوزه امتحانی در مرکز استان برگزار می گردد.

گفتنی است مراسم اختتامییه و تجلیل از برترینها با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل آموزشهای فنی و حرفه ای و کار دانش در سالن ولایت برگزار خواهد شد.