مؤسسات درمان و پیشگیری از اعتیاد تقویت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی طی سخنانی در مراسم دومین جشن فارغ التحصیلی دوره آموزشی مددیاری اعتیاد اظهار داشت : در بررسی کلان برنامه ها و اقدامات بعمل آمده در طول سی سال گذشته و انطباق آنها با سیاست های راهبردی به این نتیجه رسیده ایم که اگر تلاش خود را بیشتر صرف پیشگیری می کردیم مشکلات ما کاهش بیشتری می یافت و بر این اساس همه دستگاه های فرهنگی باید در این حوزه مسئول و پاسخگو باشند.

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی با اشاره به رویکرد مقابله ای ناجا در مقوله اعتیاد ، انتصاب وزیر کشور در رأس ستاد مبارزه با مواد مخدر را یک فرصت برای اصلاح برنامه ها در این بخش دانست و گفت : اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از اعتیاد و تقویت نظام درمان معتادین به نحوی که تمامی معتادین کشور دارای شناسنامه درمانی باشند نیازمند عزم ملی و مشارکت همه دستگاه ها برای انجام هماهنگی های لازم است .

وی افزود : بخاطر تعامل شدید حوزه های اجتماعی حل مشکلات یک آسیب اجتماعی به تنهایی امکان پذیر نیست و این امر مستلزم اجرای برنامه ملی و اجرای هماهنگ در تمامی حوزه های آسیب شناسی کشور است و در همین رابطه شورای اجتماعی کشور طرح تحول اجتمای را تهیه و به تصویب رسانده است.

وی با اشاره به نقش اعتیاد درتزلزل خانواده ها ، مفاسد اخلاقی و عرفان های کاذب گفت : باید نگاهی جامع به مباحث اجتماعی داشته باشیم چرا که خانواده به عنوان مهم ترین رکن در ارتقاء فرهنگ عمومی و اصلاح اجتماعی به شمار می رود و باید برای تحکیم و تعالی آن برنامه ریزی های خاص صورت پذیرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه های اجتماعی تأکید کرد: رشد سرمایه اجتماعی ، نشاط اجتماعی ، رضایت عمومی و مشارکت عمومی مردم نیز بر کاهش آسیب های اجتماعی مؤثرند.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به برگزاری جلسه شورای اجتماعی کشور درسال 89 و تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای طرح تحول اجتماعی در کشور بیان داشت : باید تعامل بین آسیب ها را فراموش نکنیم و کمک کنیم که با آسیب شناسی صحیح و تقویت رویکرد فرهنگی و پیشگیری مشکلات و مسائل اجتماعی را کاهش یابد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم گفت : سرعت عمل ، انگیزه ، تلاش و مدیریت جهادی در مؤسسات خصوصی وتشکل های مردمی بیشتر است و لذا باید بسترها و زمینه مناسب جهت مشارکت بیشتر مردم ایجاد شود.

افشار با اشاره به تصویب قانون سازمان های مردم نهاد در مجلس گفت : این قانون همه دستگاه ها را مکلف به حمایت از تشکل های مردمی کرده و با اجرایی شدن آن تصدی گری دستگاه های دولتی با مشارکت بیش از پیش مردم به حداقل ممکن می رسد.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت در دور سوم سفرهای استانی گفت : بحث پیشگیری از اعتیاد عمدتاً ماهیت فرهنگی دارد و انطباق کامل آن با مصوبات سفر دولت نیازمند ایجاد هماهنگی بیشتر در این زمینه است.

قائم مقام وزیر کشور افزود : تأکید رئیس جمهور محترم در سفرهای استانی بر صرف اعتبارات استانی از طریق مؤسسات و بخش غیر دولتی و عمدتاً در بخش نرم افزاری است که انشاء ا... با تلاش استانداران تحقق می یابد.

وی همچنین با اشاره به تأکید رئیس جمهور محترم مبنی بر نتیجه معکوس آموزش برای پیشگیری از اعتیاد در مدارس اظهار داشت : دستگاه ها باید اولویت را به افراد درمعرض آسیب همچون خانواده زندانیان ، فرزندان طلاق ، ترک تحصیل کرده و خانواده معتادین قرار بدهند.

افشار با تأکید بر همدلی و مشارکت مردم با دستگاه ها در طرح تحول اجتماعی بیان داشت : باید از تعصبات بخشی و دیدگاه های شخصی در این امر پرهیز شود و همه در چارچوب مصوبات و مقررات کار را با قوت و سرعت دنبال کنند .

وی افزود : در آینده نزدیک ضوابط و مقرراتی به مؤسسات دارای مراکز اقامتی درمان معتادین اعلام می شود و مهلتی برای تطبیق با استاندارد و کسب مجوز برای مؤسساتی که مجوزه ندارند داده می شود.

علیرضا افشار با اشاره به موضوع استاندارد سازی مراکز اقامتی گفت : مؤسسات قوی تر می توانند مؤسسات ضعیف را تا زمان کسب توانایی لازم تحت نظارت وحمایت خود قرار دهند.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در ادامه افزود : وزارت کشور با توجه به مسئولیت قانونی خود و با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر و از طریق استانداری ها و فرمانداری ها مصوبات و برنامه ریزی های کاهش اعتیاد را دنبال می کند و حمایت ها و هماهنگی لازم را به عمل می آورد.

وی با اظهار امیدواری به برنامه های پیش رو گفت : انشاء ا.. بتوانیم با استفاده از ظرفیت عظیم و بی پایان مردمی مسائل و مشکلات را به حداقل برسانیم و روزی جشن حذف اعتیاد را در کشور برپا کنیم.