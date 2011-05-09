صورت خرج برخی از شاهان قاجار در اسناد منتقل شده به سازمان اسناد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس آرشیو ملی ایران، ظهر امروز دوشنبه 19 اردیبشهت، با حضور سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدابراهیم باستانی پاریزی و سید امیرمسعود شهرام‌نیا معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی در محل سازمان گنجینه اسناد ملی برگزار شد.

حسینی در این مراسم گفت: برخی از اسنادی که در این مجموعه به سازمان اسناد منتقل شده‌اند، بالغ بر 100 سال قدمت دارند. بسیاری از این اسناد ثبت و ضبط دفتری نداشتند و کسی از آن تعداد از اسناد که ثبت دفتری داشتند، خبر نداشت، اما احساس مسئولیت کم‌نظیر ایرانیان باعث شد تا این گنجینه حفظ شود. برخی از اسناد متعلق به سال 1288 هجری هستند و این نشان می‌دهد از آن زمان هم این دغدغه نگهداری از اسناد ملی وجود داشته است.

وی افزود: چندین بار از خزانه‌داری وزارت اقتصاد با من تماس گرفتند و از وجود اسنادی خبر دادند که در حال تبدیل شدن به پودر هستند. ابتدا فکر کردیم با افتتاح یک موزه می‌توان از این اسناد نگهداری کرد، اما متوجه شدیم فرایند نگهداری از چنین اسنادی، بسیار پیچیده است. بنابراین این پیشنهاد مطرح شد که این اسناد به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل شوند.

وزیر اقتصاد گفت: دغدغه گردآوری تاریخ و اسناد کشور، باید در همه نهادها وجود داشته باشد. دوستان ما در سازمان اسناد هم در این زمینه با روحیه مسئولیت‌شناسی برخورد کردند. به این ترتیب تفاهمنامه‌ای میان وزارت اقتصاد و سازمان اسناد امضا شد. چون این تفاهمنامه بین سازمانی بود، به مصوبه هیئت وزیران احتیاج بود که تا پایان سال گذشته به این مطلوب نیز دست یافتیم.

وی در ادامه گفت: در این مجموعه، بهترین اسناد از تمبر تا برچسب کبریت در کنار شناسنامه‌ها و گذرنامه‌هایی که زمانی وزارت اقتصاد و دارایی چاپ می‌کرد، وجود دارد. مواردی از صورت‌جلسه هیئت وزیران کشور یا صورت خرج برخی از شاهان قاجار نیز در این مجموعه به چشم می‌خورد. تفاهمی که میان این دو نهاد صورت گرفت، بهترین راهکاری بود که می‌شد انجام داد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی بهترین مکانی است که می‌تواند این اسناد را برای ما، ملت ایران و آیندگان حفظ کند.

در ادامه این مراسم، نمایشگاه اسناد و اوراق بهادار قدیمی وزارت اقتصاد با حضور حسینی، باستانی پاریزی و شهرام‌نیا گشایش یافت.