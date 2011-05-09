به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان از 23 تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری در مسیرهای تبریز، مشکین شهر، اردبیل، سراب، ارومیه، شبستر و در 6 مرحله برگزار می شود. تاکنون حضور 15 تیم خارجی از قاره‌های آسیا، اروپا، آفریقا و اقیانوسیه و 6 تیم داخلی رای شرکت در این تور بین المللی قطعی شده است.

"آمور ویتار" اوکراین، "شکر اسپور" ترکیه، "ماتریکس پاور" ژاپن، "ترک آستانه" قزاقستان، هنگ کنگ، بلژیک، "بریجستون" ژاپن، ازبکستان، " MST" آلمان، "میشی" ایتالیا، تیم ملی قزاقستان، "لتوآ" مالزی، "MTN" آفریقای جنوبی، "PLAN B" استرالیا و "بریسا اسپور" ترکیه تیم های خارجی هستند که در این تور بین المللی شرکت می کنند.

تیم های داخلی پتروشیمی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، سورن تبریز ، پانای اردبیل، جوانان خیر ارومیه و ولیعصر کرمان هم چهار تیم داخلی هستند که در این تور بین المللی شرکت خواهند کرد.