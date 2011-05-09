پنج مرکز رشد فناوری در استان کرمانشاه ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بهروز بادکو در نشست آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی با مراکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی اظهار داشت: تا پایان سال جاری شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری کرمانشاه به بیش از 100 واحد خواهند رسید.

وی در ادامه ضمن ارائه آخرین تعاریف موجود از مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری گفت: سمت و سوی حرکت ما در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری باید در راستای تحقق ایجاد 50 هزار شرکت دانش بنیان ترسیم شده در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404متمرکز شود.

بادکو اشتغال زایی متخصصین، افزایش نوآوری تکنولوژیک وتوسعه اقتصادی بر مبنای تولید دانش بنیان را در چارچوب اهداف مدنظر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برشمرد و خاطرنشان ساخت: باید فارغ التحصیلان دانشگاهی هرچه بیشتر با ظرفیت های قانونی موجود در این مراکز و مزایا و امکانات ویژه آنها از جمله مزایای قانونی مناطق آزاد، استفاده از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، معافیت های مالیاتی و گمرکی، مبادلات مالی بین المللی و پوشش بیمه ای مناسب مطلع شوند.

وی با اشاره به فعالیت 65 واحد در مراکز رشد و پارک علم و فناوری کرمانشاه تصریح کرد: تاکنون 29 واحد از این مرکز فارغ التحصیل شده که 23 واحد موفق و شش واحد ناموفق بوده اند.

بادکو ایجاد مرکز رشد واحد های فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTدر استان، پیگیری اخذ مصوبه کانون های دانش و صنعت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اجرای برج های فناوری استان با مساحت 35 هزار مترمربع، ایجاد مراکز رشد اقماری در شهرستانهای کنگاور، اسلام آباد غرب و سنقرکلیایی، پیگیری تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان و ارتقاء و توسعه اطلاع رسانی از فعالیت ها و بسترهای موجود در پارک علم و فناوری را از برنامه های این مجموعه در سال جهاد اقتصادی عنوان و اظهار داشت: هدف گذاری کرده ایم در سال 90 تعداد واحدهای فناور تحت حمایت در مراکز رشد و پارک علم و فناوری کرمانشاه را به 100واحد افزایش دهیم .

وی با اشاره به توسعه فعالیت های بخش کشاورزی در پارک کرمانشاه افزود: براساس تفاهم نامه سه جانبه فی مابین سازمان جهادکشاورزی، پارک علم و فناوری و سازمان نظام مهندسی دو مرکز رشد مناطق گرمسیری و سردسیری در شهرستانهای سرپل ذهاب و روانسر در حال حاضر مشغول جذب واحدهای فناور این بخش هستند و علاوه بر این در مرکز رشد کرمانشاه و سه شهرستان سنقرکلیایی، کنگاور و اسلام آباد غرب نیز از ایده های بخش کشاورزی حمایت لازم به عمل خواهد آمد.

رئیس پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه از کلیه افرادی که در بخش کشاورزی در حال فعالیت هستند خواست با ارائه طرح های خود در مرکز رشد امکان توسعه فعالیت های دانش بنیان و در نهایت توسعه بخش کشاورزی استان را فراهم آورند.