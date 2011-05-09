طرح خرید اعتباری میزان در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای طرح خرید اعتباری میزان در استان، اظهار داشت: در مرحله اول فرهنگیان و کارمندان دولت مشمول استفاده از این طرح شدند.



وی اضافه کرد: مقدمات این طرح از طریق شورای عالی اشتغال به منظور حمایت از تولیدات داخلی و افزایش اشتغال انجام شده است.

میرشکار با اشاره به اینکه در مرحله نخست کارمندان دولت با مشارکت بانک ها مشمول استفاده از این طرح هستند، تصریح کرد: این طرح با اعتبار یک میلیون و 500 هزار تومان برای هر کارمند کارت خرید اعتباری صادر می‌ شود.

وی وزارت بازرگانی را متولی تجارت الکترونیک در کشور دانست و عنوان کرد: در این راستا سامانه ‌ای برای مبادله الکترونیک آغاز شده که از جمله آن سامانه طرح خرید اعتباری میزان است.

میرشکار با بیان اینکه در گذشته فرهنگیان مشمول این طرح شده ‌اند، عنوان کرد: برای کارگران نیز از ماه جاری در سطح کشور آغاز شده و در دراز مدت نیز این طرح برای کلیه آحاد جامعه قابل اجرا خواهد بود.

وی به شرایط کالاهای مشمول این طرح اشاره کرد و ادامه داد: از نظر کیفیت کالای ارائه شده باید کالای مورد نظر دارای ایران ‌کد بوده و قیمت تمام شده نیز باید به تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف ‌کننده رسیده باشد.

میرشکار با اشاره به اینکه این طرح مزایای خوبی برای جامعه هدف خود دارد که از جمله آن کارمزد چهار درصد آن و اقساط 24 ماهه آن است، افزود: همچنین این کارت‌ ها قابلیت شارژ مجدد را نیز دارد.



رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: تولیدکنندگان علاقمند جهت شرکت در این طرح و ارائه کالاهای تولیدی خود، باید به سازمان بازرگانی یا سایت mizan.ir و یا شرکت الکا صنعت در خیابان پاسداران مراجعه کنند.