تصویر 10 کاریکاتور؛ از بن لادن بینوا تا تروریسم آرایشی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز به عملیات قتل بن لادن سرکرده مزدور القاعده به دست نظامیان آمریکایی و بهره برداری انتخاباتی اوباما از آن توجه شده است.

بن لادن بینوا!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به کشته شدن بن لادن رهبر القاعده اشاره دارد. طراح کاریکاتور در پس این کاریکاتور به این مسئله اشاره دارد که خبر مرگ بن لادن که در سالهای گذشته تنها تصاویر ویدیوئی و پیامهای صوتی از وی وجود داشت به هیچ وجه قابل اطمینان نیست.

آزادی بیان؛ هنوز نه!

روزنامه الرایه قطر در کاریکاتوری دیگری به محدودیت شدید آزادی بیان در کشورهای عربی اشاره دارد که حتی وقوع انقلابها نیز تاثیری بر آن نگذاشته است.

دیکتاتور ضد اسرائیل

روزنامه الشرق الاوسط به برخی دیکتاتورهای جهان عرب اشاره دارد که معضلات فقر، فساد و بیسوادی ملت خود را فراموش کرده و تنها شعار مبارزه به رژیم اسرائیل را سر می دهند.

حشره کش مبارزه با فساد!

روزنامه الاتحاد امارات امروز به بزرگی معضل فساد در برخی از کشورهای عربی و راهکارهای ناکارآمد بر مقابله با آن توجه دارد.

حمله به فیسبوک!

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به نقش شبکه های اجتماعی در تحولات اخیر جهان عرب اشاره دارد که واکنش رژیمهای عربی را در پی داشته است.

تروریسم آرایشی

روزنامه الوطن قطر امروز به مسئله ای اجتماعی اشاره دارد. بر این اساس، آرایش غلیظ این زن قطری باعث شده که شوهرش از وی بخواهد با این وضعیت به خرید نرود چون موجبات ایجاد پدیده "تروریسم داخلی" را به وجود می آورد.

وضعیت لبنان

روزنامه الوطن قطر در کاریکاتوری دیگر به اختلافات گروه 14 مارس (حریری) و 8 مارس در لبنان اشاره دارد که تشکیل دولت را با تاخیری طولانی مواجه کرده است.

مقبره دیکتاتورهای عرب



الوطن عربستان

پادشاه تانک نشین



الحیات

زباله دان تاریخ؛ بدون شرح



البیان امارات