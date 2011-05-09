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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

خانواده های شهدای معلم هوراند تجلیل شدند

خانواده های شهدای معلم هوراند تجلیل شدند

تبریز - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته معلم از خانواده های شهدای معلم هوراند تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، فرماندار اهر ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده های شهدای معلم هوراند عزت و افتخار نظام و انقلاب را مدیون خون شهدا ذکر کرد.

رضا صدیقی زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت را یک وظیفه عمومی برشمرد و افزود: انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا هر روز با اقتدار و عظمت به حیات پربرکت خود ادامه می دهد.

وی، نقش معلمان را در تعلیم و تربیت و ایجاد پیش زمینه های فرهنگی و معنوی در بین دانش آموزان بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: امروز دشمن تمامی امکانات و تلاش خود را معطوف کرده تا اعتقادات دینی و باورهای مذهبی جوانان ما را سست کند دراین زمینه بایدهوشیار بوده و با ترویج مسائل دینی و معنوی در بین دانش آموزان و جوانان و نوجوانان آنها را در مقابل تهاجم فرهنگی غرب بیمه کنیم.

رئیس شورای آموزش و پرورش، معلمان را پیشتازان عرصه فرهنگی برشمرد و نقش معلمان را در آگاه سازی عمومی و ترویج فرهنگ دینی بسیار مهم ارزیابی کرد.

وی گفت: دولت سعی می کند با ارائه راهکارها و تمهیدات ویژه مشکلات مادی فرهنگیان را به نحوی شایسته و در خور شخصیت آنها حل کند.

فرماندار اهر در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش شهید مطهری به عنوان معلم نستوه و عالم و اندیشمند دینی گفت: شهید مطهری به عنوان شاگرد مخلص امام همیشه و همه جا از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی با جان و دل حمایت و نقش اساسی خود را در مقابله با جریان های التقاطی و انحرافی ایفاء کردند و بالاخره جان خویش را در راه نظام و انقلاب فدا کرد.

وی بزرگترین رسالت معلمان را ترویج افکار و اندیشه های این عالم دینی و شناساندن شخصیت والای آن عالم دینی به دانش آموزان و نسل جوان برشمرد و خواستار تلاش همگانی دراین زمینه شد.

در ادامه این مراسم از معلمان نمونه و خانواده های معلمان شهید بخش هوراند قدردانی شد و در پایان این جلسه خانواده های معظم شاهد، معلمان و مسئولان بخش هوراند با حضور در مزار شهدای شهر هوراند با آرمان های والای شهدا گرانقدر و پاسداری از ارزش های والای اسلامی تجدید میثاق کردند. 

کد مطلب 1307943

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