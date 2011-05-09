خانواده های شهدای معلم هوراند تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، فرماندار اهر ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده های شهدای معلم هوراند عزت و افتخار نظام و انقلاب را مدیون خون شهدا ذکر کرد .

رضا صدیقی زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت را یک وظیفه عمومی برشمرد و افزود: انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا هر روز با اقتدار و عظمت به حیات پربرکت خود ادامه می دهد .

وی، نقش معلمان را در تعلیم و تربیت و ایجاد پیش زمینه های فرهنگی و معنوی در بین دانش آموزان بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: امروز دشمن تمامی امکانات و تلاش خود را معطوف کرده تا اعتقادات دینی و باورهای مذهبی جوانان ما را سست کند دراین زمینه بایدهوشیار بوده و با ترویج مسائل دینی و معنوی در بین دانش آموزان و جوانان و نوجوانان آنها را در مقابل تهاجم فرهنگی غرب بیمه کنیم.

رئیس شورای آموزش و پرورش، معلمان را پیشتازان عرصه فرهنگی برشمرد و نقش معلمان را در آگاه سازی عمومی و ترویج فرهنگ دینی بسیار مهم ارزیابی کرد .

وی گفت: دولت سعی می کند با ارائه راهکارها و تمهیدات ویژه مشکلات مادی فرهنگیان را به نحوی شایسته و در خور شخصیت آنها حل کند .

فرماندار اهر در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش شهید مطهری به عنوان معلم نستوه و عالم و اندیشمند دینی گفت: شهید مطهری به عنوان شاگرد مخلص امام همیشه و همه جا از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی با جان و دل حمایت و نقش اساسی خود را در مقابله با جریان های التقاطی و انحرافی ایفاء کردند و بالاخره جان خویش را در راه نظام و انقلاب فدا کرد .

وی بزرگترین رسالت معلمان را ترویج افکار و اندیشه های این عالم دینی و شناساندن شخصیت والای آن عالم دینی به دانش آموزان و نسل جوان برشمرد و خواستار تلاش همگانی دراین زمینه شد .

در ادامه این مراسم از معلمان نمونه و خانواده های معلمان شهید بخش هوراند قدردانی شد و در پایان این جلسه خانواده های معظم شاهد، معلمان و مسئولان بخش هوراند با حضور در مزار شهدای شهر هوراند با آرمان های والای شهدا گرانقدر و پاسداری از ارزش های والای اسلامی تجدید میثاق کردند.