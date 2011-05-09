مهرام و ذوب آهن فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوم مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌‎های کشور امروز دوشنبه برگزار شد که طی آن در سالن مرحوم کتابچی کاشان تیم مهرام با نتیجه نزدیک 83 بر 82 مقابل توزین الکتریک به برتری دست یافت. شاگردان مهران شاهین طبع که طی دو دیدار گذشته نیز این تیم کاشانی را شکست داده بودند، با پیروزی در دیدار امروز برای چهارمین سال متوالی به فینال مسابقات صعود کردند.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم ذوب آهن در سالن شهرک بعثت برابر پتروشیمی بندرامام به میدان رفت و با نتیجه 82 بر 77 موفق به شکست این تیم شد. اصفهانی‎ها هم که در دو دیدار گذشته حریف ماهشهری خود را با شکست مواجه کرده بودند با کسب پیروزی در دیدار امروز سهمیه حضور در فینال رقابت‌ها را به دست آوردند تا مانند دو سال گذشته حریف مهرام در این مرحله شوند.

امروز همچنین برای تعیین رده‎بندی تیم‏های پنجم تا هشتم دو دیدار برگزار شد که طی آن تیم دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه 92 بر 81 تیم شهرداری گرگان را شکست داد. تیم راه و ترابری قم هم با نتیجه 87 بر 84 تیم کاسپین قم را از پیش رو برداشت.

در دیدار رفت این مرحله شهرداری گرگان و راه و ترابری قم پیروز شده بودند.