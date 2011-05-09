به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم انفرادی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در بخش مردان عصر امروز دوشنبه برگزار می‎شود که طی آن افشین نوروزی با رنکینگ 323 به مصاف "دوران" از بوسنی و هرزگوین می‎رود که رنکینگ 287 جهان را در اختیار دارد.

محمدرضا اخلاق‎پسند، کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان که رنکینگ 263 جهان را در اختیار دارد به مصاف بازیکنی از مالزی به نام "شاکرین ابراهیم" با رنکینگ 346 می‎رود. میدیا لطف الله نسبی که اولین پینگ‎پنگ‏باز صعودکننده به مرحله دوم رقابت‎های تنیس روی میز قهرمانی جهان بود دیدار خود در این مرحله را برابر "پیه هینس" از کانادا برگزار می‏کند. حریف کانادایی لطف الله نسبی دارای رنکینگ 379 است در حالی این بازیکن کشورمان در رده‎بندی جهانی جایی ندارد!

نوشاد عالمیان دیگر نماینده کشورمان است که به مرحله دوم دیدارهای انفرادی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان صعود کرده است. عالمیان در دور نخست این مرحله با قرعه استراحت روبه‌رو شده است.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی مردان جهان که از روز یکشنبه در روتردام هلند آغاز شده است تا 25 اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.