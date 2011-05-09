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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

به دلیل بارش باران؛

دیدار تدارکاتی تیم‌های پیکان و پاس لغو شد

دیدار تدارکاتی تیم‌های پیکان و پاس لغو شد

دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال پیکان و پاس همدان که قرار بود امروز برگزار شود به دلیل بارش باران لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان قزوین و پاس همدان که خود را برای حضور در دو هفته پایانی رقابت‌های لیگ‌برتر آماده می‌کنند، قرار بود امروز برابر همدیگر به میدان بروند که این مسابقه به دلیل بارش باران لغو شد.

با توجه به بارش باران در 12 ساعت اخیر در قزوین و نامساعد بودن زمین چمن ورزشگاه شهید رجایی قزوین، کادر فنی تیم فوتبال پاس همدان ترجیح داد، این مسابقه را لغو کند.

رضا رهقی سرپرست تیم فوتبال پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال پیکان گفت: "شرایط تیم بسیار خوب است و امیدواریم با پیروزی برابر راه‌‍آهن در هفته آینده لیگ برتر سهمیه پیکان را حفظ کنیم."

تیم فوتبال پیکان قزوین در حال حاضر با کسب 30 امتیاز در جایگاه هفدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد و پاس همدان هم با 35 امتیاز رده دوازدهم را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 1307951

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