مهدی رجب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: فردا در یک بازی مهم به مصاف الشباب می‌رویم و پیروزی مقابل الشباب برای ذوب‌آهن اهمیت بسیاری دارد نتایج هفته‌های گذشته و قطعی شدن صدرنشینی ما در لیگ تاثیری بر عملکردمان نخواهد داشت.

وی افزود: الشباب احتیاج بسیاری به امتیاز بازی دارد بنابراین با قدرت به مصاف ما می‌آید اما تیم ما نیز می‌خواهد قدرت خود را ثابت کند بنابراین از هیچ تلاشی برای پیروزی فروگذار نخواهد کرد.

مهاجم ذوب‌آهن در مورد فصل آینده و قراردادش با ذوب‌آهن گفت: قرارداد من یک قرارداد معمولی است و در آن هیچ بندی پیرامون جدایی‌ام وجود ندارد؛ فصل آینده در ذوب‌آهن خواهم ماند و توجهی به حاشیه‌ها نخواهم کرد ضمن اینکه هنوز پیشنهادی برای فصل آینده ندارم.

وی اضافه کرد: هنوز به طور قطعی تصمیمی در مورد فصل آینده نگرفته‌ام اما به احتمال زیاد در ذوب‌آهن می‌مانم و فصل آینده نیز در این تیم به میدان خواهم رفت.