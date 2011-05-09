سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو گفت: وزارتخانه های نفت و نیرو با توجه به گستردگی و حجیم بودنشان جزء وزارتخانه های زائد نیستند که ادغام آنها ضروری باشد.

وی افزود: این وزارتخانه ها از لحاظ ارز آوری و درآمد دو بازوی توانمند برای کشور به حساب می آیند، زیرا 70 درصد درآمد ناخالص ملی را تولید می کنند، بر این اساس ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو نوعی تشکیل دولت در دولت است و به صلاح نیست.

حسینی همچنین با انتقاد از این تصمیم دولت گفت: ما در عرصه واگذاری ها نتوانسته ایم به آنچه که مد نظر قانونگذار است دست یابیم و موفقیت چشم گیری نداشته ایم، بنابراین ابتدا باید کار بر روی واگذاری‌ها بیشتر انجام شود بعد به ادغام وزارتخانه‌ها بپردازیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در خصوص رفتن مسعود میر کاظمی از وزارت نفت و تاثیر آن بر ریاست ایران بر سازمان اوپک که در برخی رسانه ها مطرح شده است نیز گفت: رفتن میر کاظمی تاثیری بر ریاست ایران بر اوپک ندارد زیرا جمهوری اسلامی ایران ریاست سازمان اوپک را بر عهده دارد نه شخص وزیر نفت.