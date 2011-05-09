مفهوم جهاد ملتها با جنگ متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرجع عالیقدر آیت الله العظمی نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار با نیروهای مسلح استان البرز اظهار داشت: خداپرستی، همت بلند، ‌نترس بودن و ارادت به ولی فقیه از مهمترین صفات جهادگران راه خداست.

وی یادآور شد: ابرقدرتهای استبدادی از آمادگی جهادگران و نیروهای مسلح ایران اسلامی واهمه دارند مگر نه امریکا و هم پیمانانش قبل از افغانستان و عراق به کشور ما تجاوز می کردند.

نوری همدانی با بیان اینکه نیروهای مسلح جهادگران راه اسلام هستند، افزود: این افتخاری برای شماست که در راه اسلام و خداوند گام بر می دارید.

آیت الله نوری همدانی بیان کرد: مسلمانان با یک میلیارد جمعیت باید یک ناتو و قدرت مستقل داشته باشند تا هرکشوری به نام اسلام تجاوز و تعدی کرد جلویش بایستیم.

وی با اشاره به اینکه جنگ با جهاد متفاوت است گفت: جنگ برای فتح آب و خاک است اما جهاد در راه خداوند است و برای جهاد ایمان، اخلاق و عقیده مهم است.

وی گفت: در جهاد هدف رهایی مستضعفان از دست ظالمان و برداشتن فتنه از روی زمین است.

مردم استان البرز از روز 15 اردیبهشت به مدت چهار روز میزبان مرجع عالیقدر شیعیان آیت الله نوری همدانی بودند. وی در این سفر با قشرهای مختلف مردم شهرستانهای کرج ، ساوجبلاغ وطالقان دیدار داشت.

امروز عصر نیز آیت الله نوری همدانی در آخرین برنامه خود در جمع فرهنگیان ودانشگاهیان استان البرز در دانشگاه تربیت معلم سخنرانی خواهد کرد.