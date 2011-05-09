اجلاسیه خلیج فارس به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری تازیانی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: پیش از این قرار بود که همایش خلیج فارس در پایان همین هفته برگزار شود که زمان برگزاری آن به شهریورماه موکول شد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و ابوموسی برگزاری نشست با موضوع خلیج فارس را در راستای اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه این دریا عنوان کرد و افزود: در نظر داریم برای خنثی کردن اقدامات صورت گرفته در زمینه جعل نام خلیج فارس برنامه‌های فرهنگی جدی را پیگیری کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این اجلاس قرار است علاوه بر پرداختن به هویت و ریشه‌های تاریخی خلیج فارس، وضعیت امنیت منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

آشوری گفت: در این نشست علاوه بر پرداختن به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در چارچوب خلیج فارس، بازدید میدانی از منطقه هم در دستور کار قرار دارد.