بازداشت 10 نفر در رابطه با پرونده رهاسازی بیماران

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری بعد از ظهر دوشنبه در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز لیست 250 نفره مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضا رسیدگی و اعلام نشده است، گفت: تعدادی از افراد در این لیست معوقات بانکی دارند که اگر این افراد مشخص شوند از وام های بانکی به غیر از مورد وام سرمایه گذاری کرده اند و یا اینکه توسط اسناد جعلی و یا رشوه وام دریافت کرده اند مفسد اقتصادی شناخته شده و با آنها برخورد می شود ولی در برخی از موارد این افراد تنها معوقات بانکی دارند.

وی در پاسخ به پرسشی که آیا پرونده ای در خصوص مسائل مالی منتسب به معاون رئیس جمهور (بقایی) در دستگاه قضا تشکیل شده است، گفت: من اطلاعی ندارم، اگر تشکیل شده بود می دانستم.

مدعیان استاندارد نبودن زندانهای ایران از مدعیان دروغین حقوق بشرند

اژه ای در مورد این پرسش که برخی از رسانه های بیگانه اعلام کرده اند که زندانهای ایران استاندارد نیست، گفت: مدعیان این ادعا از مدعیان دروغین حقوق بشر هستند که در زندان های کشورشان اصلا حقوق بشر رعایت نمی شود مانند آمریکا که در زندانهای رسمی شان بدرفتاری با زندانی و عدم استفاده از امکانات اولیه مانند لباس و غذا و بهداشت از زندانیان دریغ می شود. آنها اصلا نمی دانند که مرخصی زندانی یعنی چه، رای باز چیست و ملاقات حضوری و شرعی به زندانی بدهند یا ندهند. در حالی که زندانیان ایران حتی محکومین سنگین، از کتاب، رادیو، تلویزیون، غذا، پوشاک و ملاقات شرعی و حضوری بهره مند هستند. البته من ادعا نمی کنم که زندان های ما خوب است ولی باید در این زمینه زندان زدایی کرده و اگر بودجه لازم برسد حتی جوانها و طبقات مختلف فرهنگی را از یکدیگر جدا می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد بیماران رها شده در تهران و شهرستانها گفت: این پدیده بسیار زشت است چون اگر شخصی ناتوان باشد باید از او حمایت کرد. البته موارد عکس آن هزاران برابر بیشتر از این حوادث است. یکی از بستگان خودم در شهرستان ساری تصادف کرد و من در این رفت و آمد بیمارستان با بیماری مواجه شدم که 11 سال است که در بیمارستان بستری است ولی در مورد پرونده دو بیمار تهران 10 نفر بازداشت شدند و بیشتر از این تعداد احضار شدند که در حال ریشه یابی است تا معلوم شود سهل انگاری بوده یا تخلف و یا شیطنت.