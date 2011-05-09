خبرنگاران و هنرمندان مازندران از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران، اصحاب رسانه و هنرمندان مازندران روز دوشنبه از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دیدن کردند.

رضا برمکی، مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعزام این گروه از فعالان رسانه ای و هنرمندان با همکاری استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و خانه مطبوعات استان صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بن های خرید کتاب به این گروه داده شده است افزود: گروهی دیگر از اصحاب رسانه مازندران، چهارشنبه این هفته سفری سه روزه به مشهد مقدس خواهند داشت.

مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران با بیان اینکه اداره کل آموزش وپرورش مازندران در اسکان و حمل و نقل و پایانه های مازندران در حوزه حمل و نقلی با این اعزام ها همکاری کرده است افزود: خانه مطبوعات مازندران سفرهای زیارتی و سیاحتی را به سایر نقاط کشور نظیر شرکت در سالگرد ارتحال امام، مناطق عملیاتی جنوب و مناطق گردشگرپذیر کشور در دستور کار دارد.

برمکی در بخش دیگری از سخنانش از پوشش بیمه تامین اجتماعی برای 150 نفر از خبرنگاران، نویسندگان و فعالان مطبوعاتی استان در دوره فعالیت هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران در دوره فعلی خبر داد و گفت: آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه ای که از هیچ خدمت بیمه ای بهره مند نیستند با مراجعه به خانه مطبوعات از خدمات بیمه رایگان سازمان خدمات درمانی بهره مند شوند.

این عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران همچنین از اعطای بالغ بر 12 میلیارد ریال تسهیلات به فعالان مطبوعاتی مازندران در سه سال اخیر با همکاری استانداری، خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خبر داد.

مازندران سه میلیونی دارای بیش از 100 روزنامه، هفته نامه، نمایندگی نشریات کثیرالانتشار و دفاتر خبرگزاریهای فعال در استان است.