اختصاص هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان البرز اظهار داشت: توزیع اعتبارات عمرانی استان البرز از ابتدای خرداد آغاز می شود.
استاندار البرز گفت: توزیع اعتبارات عمرانی امسال با اولویت طرحهای نیمه تمام از ابتدای خرداد آغاز می شود.
وی افزود: امسال بیش از هزار و 100 میلیارد ریال برای بودجه برای طرحهای عمرانی استان اختصاص یافته است که طرحهای نیمه تمام از سال گذشته در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارند.
این مسئول خاطرنشان کرد: از ابتدای خرداد اعتبارات تخصیص یافته توزیع خواهد شد و دستگاههائیکه طرحهای نیمه تمام دارند باید بلافاصله پس از اخذ اعتبارات طرحهای خود را تکمیل کنند.
وی همچنین به اشتغالزایی مناسب در سال جاری در این استان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزیهای صورت گرفته نرخ بیکاری در این استان کاهش یابد.
استاندار البرز حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی را از جمله برنامه های استانداری برای رونق اشتغال عنوان کرد.
وی همچنین از دستگاهها خواست برای اجرای سریعتر مصوبات سفر رئیس جمهوری به این استان اقدام کنند.
نظر شما