به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های اخیر دانشجویان تئاتری تنها در تلاش هستند تا از طریق تولید و اجرای اثری مورد پسند و توجه تئاتر حرفه‌ای راهی را برای حضور در تئاتر حرفه‌ای ایران باز کنند. این امر باعث می‌شود که دیگر خبری از خلاقیت و جسارت و ساختارشکنی در تئاتر دانشگاهی نباشد.



متأسفانه اکثر آثاری که این روزها در تئاتر دانشگاهی تولید و اجرا می‌شوند، البته اگر فرصت اجرا به دست بیاورند، هیچ رنگ و بویی از شاخصه‌های تئاتر دانشگاهی را به همراه ندارند. دیگر نمی‌توان تفاوتی میان تئاتر دانشگاهی و تئاتر حرفه‌ای قائل بود و نقاط مشترک این تولیدات هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.



این روزها همان متونی که در تئاتر حرفه‌ای تولید و اجرا می‌شوند در تئاتر دانشگاهی هم تولید و اجرا می‌شوند و تنها تفاوت میان آن‌ها بضاعت کم مالی تولیدات دانشگاهی در استفاده از دکوری پر رنگ و لعاب و بازیگران شناخته شده نسبت به تئاتر حرفه‌ای است.









البته این معضل صرفا ناشی از تفکر قشر دانشجوی تئاتر نیست زیرا فضای دانشگاهی این روند را برای تئاتر دانشگاهی ایجاد کرده و دانشجویان تئاتری ناخواسته به این سمت سوق پیدا کرده‌اند که برای شناخته شدن و یافتن فضایی برای اجرا به تئاتر حرفه‌ای بپیوندند.



این روند باعث می‌شود که به مرور زمان تئاتر ایران غنای فکری لازم و پشتوانه اصلی خود را که همان تئاتر دانشگاهی و دانشجویان تئاتری است از دست بدهد و تئاتر دانشگاهی به عنوان مقطعی کوتاه و دری به سوی تئاتر حرفه‌ای در نظر گرفته شود.



اگر تهمیدی و راهکاری برای حل این معضل در نظر گرفته نشود دیری نخواهد گذشت که دیگر حوزه تئاتر دانشگاهی ایران از وضعیت کنونی خود هم نزول کند و این حوزه پر اهمیت تئاتری دیگر تأثیری در روند تئاتر کشور نداشته باشد.



طی سال‌های گذشته روند تئاتر ایران به گونه‌ای بوده که یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های تئاتر یعنی تئاتر دانشگاهی آنگونه که باید و شاید فعالیت نکرده است. همواره تئاتر دانشگاهی بستری برای جسارت و ساختارشکنی و تجربه است که این بستر کمتر در گونه دیگر تئاتر که از آن به عنوان تئاتر دانشگاهی یاد می‌شود، وجود دارد.



این در حالی است که در دهه‌های گذشته جریان تئاتر دانشگاهی در ایران از تأثیرگذارترین حوزه‌های تئاتر کشور بود و جشنواره‌های تئاتر دانشگاهی نیز بستر مناسبی را برای ارائه خلاقیت‌ها و معرفی دانشجویان تئاتری به جامعه تئاتر ایجاد می‌کردند.



در عین حال نمی‌توان این واقعیت را فراموش کرد که فضا و بستر مناسب در دانشگاه‌ها از سوی اساتید و فضای دانشگاهی برای این روند رو به رشد تئاتر دانشجویی ایجاد می‌شد. بستری که همواره در آن شاهد بروز و ظهور استعدادهای تئاتری بودیم و همواره بر تئاتر و تئاتر حرفه‌ای ایران تأثیرگذار بود.



شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های تئاتر دانشگاهی با تئاتری که از آن به عنوان تئاتر حرفه‌ای یاد می‌شود فضای تولید و اجرای اثر باشد. تئاتر دانشگاهی به دلیل فضای موجود بهترین فرصت را برای تجربه و خلاقیت ایجاد می‌کند در حالیکه در تئاتر حرفه‌ای کمتر هنرمندی جسارت تجربه، خلاقیت و ساختارشکنی را دارد.



فضای موجود در تئاتر دانشگاهی همواره باعث تولید و اجرای آثاری می‌شد که توجه همگان را به خود جلب می‌کرد. اما متأسفانه طی سال‌های گذشته این طراوت و شادابی، جسارت و خلاقیت از تئاتر دانشگاهی رخت بر برسته و کم رنگ‌تر شده است. طی سال‌های گذشته به دلیل فضای ایجاد شده در تئاتر دانشگاهی این حوزه تئاتری تنها به مثابه پلی برای رسیدن به تئاتر حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.