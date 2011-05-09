موافقت مجلس با کاهش هشت هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفدهمین روز بررسی لایحه بودجه 1390 رقم کل درآمدهای دولت از قانون هدفمند کردن یارانه ها را از 62 هزار میلیارد تومان به 54 هزار میلیارد تومان کاهش دادند.

طبق مصوبه مجلس 40 هزار میلیارد تومان از این درآمد سهم خانوارها و دولت خواهد بود و 10 هزار میلیارد تومان آن به بخش های تولیدی اختصاص می یابد.

این مصوبه با 118 رای موافق، 49 رای مخالف، 17 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر به تصویب رسید. 19 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

علاوه بر این مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کسر شد و برای تامین افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت اختصاص یافت.

این مصوبه مجلس نیز با 145 رای موافق ، 19 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر به تصویب رسید.

