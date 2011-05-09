دوره های آموزش رشته های ورزشی برای مددجویان ورامین برگزار می شود

مصطفی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: این امر، موجب ترغیب مددجویان به ورزش و آشنا نمودن آنان با اصول و مبانی مربیگری و داوری می شود که می تواند تأثیر بسزایی در رفتار و روحیه آنان برای بازگشت به جامعه و شروع یک زندگی سالم داشته باشد.

وی با اعلام آمادگی جهت هر چه بهتر برگزار نمودن این دوره از کلاسها اظهار داشت: در نظر است علاوه بر رشد و توسعه ورزش در میان ورزشکاران؛ مددجویان نیز تحت پوشش اداره تربیت بدنی قرار گیرند و با برپایی کلاسهای آموزشی، راهی نو و زندگی سالم برای آنان رقم خورد.

این مسئول اضافه کرد: با فراخوان برگزاری کلاسهای آموزشی از قبیل والیبال، بسکتبال، فوتبال، هندبال، آمادگی جسمانی، ایروبیک و پرورش اندام، مددجویان به ورزش ترغیب خواهند شد.

وی همکاری واحد تربیت بدنی ندامتگاه خورین ورامین را مهمترین عامل در برپایی این کلاسها دانست و یادآور شد: اداره تربیت بدنی ورامین با هماهنگی واحد تربیت بدنی ندامتگاه خورین، شرایط را برای فراهم نمودن کلاسهای فوق فراهم نموده تا با ثبت نام از علاقه مندان، شرایط را برای حضور مددجویان برای آموزش دوره های مربیگری و داوری فراهم آورد.

کلاسهای ورزشی به صورت مجزا برگزار می شود

زاهدی گفت: هفت کلاس ذکر شده به صورت مجزا و هر کدام در یک زمان خاص برگزار می شود، تا مددجویان علاقه مند بتوانند در صورت امکان در تمامی کلاسها حضور یابند.

وی ادامه داد: می توان کلاسهای آموزشی ورزش را با همکاری تمام ارگانها، ادارات و نهادها برپا کرد تا با فراهم نمودن شرایط لازم و آموزش افراد مجرب، گامی مؤثر در جهت پیشبرد اهداف عالیه ورزش برداشت.

رئیس اداره تربیت بدنی ورامین از صادر شدن گواهی شرکت در آزمونها، برای مددجویان خبر داده و خاطرنشان کرد: بعد از شرکت در آزمون، افرادی که موفق به کسب حداکثر نمرات شوند، گواهی شرکت در کلاسهای آموزشی را دریافت خواهند نمود تا بعد از آزادی بتوانند از این مدارک به نحو احسن استفاده نموده و یا حتی امیدوار به کاریابی شوند.