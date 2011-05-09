به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، نعمت الله سبحانی بعد ازظهر دوشنبه در نشست شورای اداری کنگان از تشکیل ستاد بازرسان افتخاری در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: این ستاد با حضور افراد دلسوز و با طرفیت جامعه در سراسر استان تشکیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: هدف از راه اندازی این ستاد مشارکت مردم در امر نظارت با این سازمان است.

معاون سازمان بازرسی استان بوشهر تصریح کرد: هدف سازمان بازرسی مچ گیری از مسئولان نیست بلکه کمک به آنها برای نیل به اهداف نظام اسلامی است و در این راه هرجا جرم و تخلفی دیدیم بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

امام جمعه کنگان نیز در این نشست گفت: فاطمه زهرا (س) الگوی بشریت از جمله معلمان برای تعلیم و تربیت است .

حجت الاسلام محمود محمودی با اشاره به خطبه بلند و تاریخی حضرت زهرا (س) از دستگاه های فرهنگی خواست برای آشنایی اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان با معارف بلند این خطبه مسابقه علمی و حفظ خطبه بوی‍ژه در بین بانوان برگزار کنند .

در پایان این نشست از معملمان نمونه این شهرستان تقدیر شد.