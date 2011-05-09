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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

سبحانی خبر داد:

تشکیل ستاد بازرسان افتخاری در استان بوشهر

تشکیل ستاد بازرسان افتخاری در استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سازمان بازرسی استان بوشهر از تشکیل ستاد بازرسان افتخاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، نعمت الله سبحانی بعد ازظهر دوشنبه در نشست شورای اداری کنگان از تشکیل ستاد بازرسان افتخاری در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: این ستاد با حضور افراد دلسوز و با طرفیت جامعه در سراسر استان تشکیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: هدف از راه اندازی این ستاد مشارکت مردم در امر نظارت با این سازمان است.

معاون سازمان بازرسی استان بوشهر تصریح کرد: هدف سازمان بازرسی مچ گیری از مسئولان نیست بلکه کمک به آنها برای نیل به اهداف نظام اسلامی است و در این راه هرجا جرم و تخلفی دیدیم بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

امام جمعه کنگان نیز در این نشست گفت: فاطمه زهرا (س) الگوی بشریت از جمله معلمان برای تعلیم و تربیت است.

حجت الاسلام محمود محمودی با اشاره به خطبه بلند و تاریخی حضرت زهرا (س) از دستگاه های فرهنگی خواست برای آشنایی اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان با معارف بلند این خطبه مسابقه علمی و حفظ خطبه بوی‍ژه در بین بانوان برگزار کنند.

در پایان این نشست از معملمان نمونه این شهرستان تقدیر شد.

کد مطلب 1307994

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