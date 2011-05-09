تیم دوچرخه ژاپنی جایگزین مانیسا اسپور ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم مانیسا اسپور ترکیه یکی از سه تیم ترکیه ای در رقابتها بود که به علت مصدومیت رکابزنان خود در تور ریاست جمهوری ترکیه از حضور در رقابتها با توجه به خرید بلیط ها و دریافت ویزا انصراف داد.

در تیم matrixpowertag ژاپن ، 13 رکابزن ABE Yoshiyuki ، GAROFOLO Vincenzo ایتالیایی ، KOMAKI Yuya ، MANABE Kazuyuki ، MUKAIGAWA Naoki ، MUKAIGAWA Satoshi ، MUKAIGAWA Tomoki ، NAGARA Daisei ، NAGAYAMA Takahiro ، ONISHI Motoki ، WAKUMOTO Masaki ، WIESIAK Mariusz لهستانی و YAMASHITA Takahiro حضور دارد.

مرحله اول بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان روز بیست و سوم اردیبهشت ماه سال جاری و به صورت پرولوگ به مسافت چهار کیلومتر در داخل شهر تبریز به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 'اکبر گهرخانی' بنیانگذار تور و در شش مرحله و به مسافت 650 کیلومتر آغار می شود و در مرحله دوم دوچرخه سواران مسیر 177 کیلومتری تبریز به مشکین شهر را رکاب خواهند زد.

مسیر 50 کیلومتری اردبیل - نیر - اردبیل در مرحله سوم این دوره گنجانده شده و در مرحله چهارم نیز دوچرخه سواران مسیر 120 کیلومتری سراب - تبریز را رکاب می زنند.

در مرحله پنجم دوچرخه سواران در مسیر 185 کیلومتری شبستر - ارومیه به رقابت می پردازند و در مرحله پایانی در مسیر 125 کیلومتر ارومیه - تبریز رکاب می زنند.