به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، منوچهر سرداری ظهر یکشنبه در مراسم اولین انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی مرتع داران زنجان، با بیان اینکه باید بیش از گذشته نسبت به مزایای مراتع آگاه بوده و برای حفاظت از آن اقدام کنیم افزود: 50 درصد از گوشت قرمز کشور از طریق مراتع تأمین می‌شود که متأسفانه بسیاری از مسئولان و برنامه‌ریزان نسبت به اهمیت مراتع غافل هستند که عدم فرهنگ‌سازی مناسب دلیل اصلی این امر است. وی ادامه داد: عدم حمایت از انجمن‌های صنفی کارفرمایی مرتع‌داران باعث بی‌توجهی مسئولان نسبت به اهمیت حفاظت از مراتع شده است معتقدیم باید از این اتحادیه‌ها حمایت کرد.

سرداری افزود: علی‌رغم اهمیت حفاظت از مراتع، متأسفانه نسبت به این موضوع بی‌توجهی شده و شاهد آن هستیم که در بسیاری از مناطق، به‌خاطر عدم برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌برداری صورت گرفته بیش از ظرفیت منطقه می‌باشد که این امر موجب وارد آمدن خسارت زیاد به عرصه‌های طبیعی کشور شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و امور جنگل‌ها گفت: بر اساس استانداردهای موجود، برای حفاظت بهتر از مراتع و بهره‌برداری مناسب مرتع‌داران، باید 560 مرتع به‌ازای 250 واحد دامی در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، اما امروزه در حدود 90 هکتار مرتع به‌ازای 38 تا40 واحد دامی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که این امر باعث می‌شود تا افراد به سمت بهره‌برداری غیرمجاز از مراتع بروند.

سرداری با تأکید بر اینکه سازمان منابع طبیعی از مرتع‌داران مجاز حمایت کامل به‌عمل می‌آورد ادامه داد: سیاست این سازمان، حمایت از طرح‌های مرتع‌داری و استفاده بهینه از این مناطق است که در همین راستا اقدامات حفاظتی از قبیل توسعه علوفه‌کاری در وسعت زیادی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه مراتع جزو ذخایر تجدید‌پذیر به‌حساب می‌آیند، اظهار کرد: این در حالی است که در صورت بی‌توجهی به اهمیت این مناطق، قطعاً شاهد بروز مشکلات زیست‌محیطی و طبیعی در سال‌های آینده خواهیم بود.

سرداری، استفاده از مزایای مراتع را حق عمومی جامعه دانست و یادآور شد: جلوگیری از بروز خشکسالی و حفاظت از ذخایر آبی، یکی از ده‌ها مزیت مراتع به‌شمار می‌آید که متأسفانه تاکنون نسبت به آن بی‌توجهی شده و فقط مرتع به‌عنوان محلی برای تعیین علوفه دام در نظر گرفته می‌شود، در حالی که مراتع، ذخیره‌گاه اصلی ذخیره آب به‌شمار می‌رود.