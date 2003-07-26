امسال نمايشگاه "هنر جديد" برگزار نمي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" از موزه هنرهاي معاصر تهران ، سومين نمايشگاه هنر جديد دربهار سال 83 برگزار خواهد شد . اين نمايشگاه با همكاري مشترك موزه هنرهاي معاصر تهران و دانشگاه تهران با هدف حمايت از آفرينش هاي بديع و يافتن عرصه هاي جديدي در هنرهاي تجسمي برپا خواهد شد . گفتني است سمت دبيري اين نمايشگاه بر عهده علي اصغر كفشچيان است .

علاقه مندان به شركت در اين نمايشگاه از يكم تا سي ام مهرماه فرصت دارند طرح هاي خود را به شكل ماكت ، اسلايد ، عكس ، فيلم و CD به همراه توصيف نوشتاري طرح به دبيرخانه هنري موزه هنرهاي معاصر تهران ارائه كنند . شايان ذكر است بر طبق آمار اعلامي ازسوي روابط عمومي موزه هنر هاي معاصر دوره هاي قبلي اين نمايشگاه كه در محل موزه برگزار شده بود پربيننده ترين نمايشگاه برپا شده طي سال د رعرصه هنر هاي تجسمي بوده است .