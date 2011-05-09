تنفس نیم ساعته مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در جلسه عصر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب بند مربوط به هدفمندی یارانه ها در جلسه نوبت عصر دوشنبه برای نیم ساعت به نمایندگان اعلام تنفس کرد تا در جلسه بعد از تنفس، ایرادات ارسالی شورای نگهبان درباره بودجه 90 مورد بررسی قرار گیرد.