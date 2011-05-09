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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

لاریجانی اعلام کرد:

تنفس نیم ساعته مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در جلسه عصر

تنفس نیم ساعته مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در جلسه عصر

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب بند مربوط به هدفمندی یارانه ها در نوبت عصر مجلس برای نیم ساعت اعلام تنفس داد تا بعد از این زمان جلسه مجلس مجددا برای بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه 90 تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی  پس از تصویب بند مربوط به هدفمندی یارانه ها در جلسه نوبت عصر دوشنبه برای نیم ساعت به نمایندگان اعلام تنفس کرد تا در جلسه بعد از تنفس، ایرادات ارسالی شورای نگهبان درباره بودجه 90 مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 1308002

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