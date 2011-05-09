نظام سلامت کشور تعریف مشخصی از نقش داروساز بالینی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خیرالله غلامی روز دوشنبه در نشست خبری دومین همایش داروسازان بالینی ایران گفت: وقتی بیمار به مرکز درمانی ارجاع داده می‌شود از همان ابتدای ورود دارودرمانی آغاز می‌شود. بنابراین، دقت در تجویز دارو در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه اگر دارو به صورت منطقی تجویز شود می‌تواند موجب بهبود هر چه سریعتر بیمار شود اما اگر دارو غیر منطقی مصرف شود طول مدت بستری افزایش یافته و چه بسا مرگ گریبانگیر فرد می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که داروساز بالینی به بیمار و پزشک کمک می‌کند تا مصرف و تجویز دارو منطقی و علمی انجام شود، افزود: داروساز بالینی در حد یک مشاور به پزشک مشاوره می‌دهد.

رئیس انجمن داروسازان بالینی ایران گفت: داروسازی بالینی می‌تواند داروسازی سنتی را به پزشکی نوین نزدیک کند و فاصله داروساز را به بیمار نزدیکتر کرده اما ما در این زمینه با ایده‌آل‌ها فاصله داریم.

غلامی ادامه داد: لحظه به لحظه در دارودرمانی دنیا اتفاقات جدیدی می‌افتد که اگر گروهی آن را تحلیل نکنند در خرید و مصرف این داروها فریب خواهیم خورد.

دومین همایش داروسازی بالینی ایران از 28 تا 30 اردیبهشت ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار می‌شود.