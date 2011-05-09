تامین آب استانهای خراسان از کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین ابراهیمی ظهر دوشنبه در دیدار مردمی که با حضور فرماندار شهرستان بیرجند، جمعی از مدیران و مسئولان این شهرستان که در روستای زیرگ برگزار شد، اظهارداشت: متاسفانه مشکل کم آبی یکی از مهمترین مشکلات سطح استان خراسان جنوبی و استانهای خراسان رضوی و شمالی است.

وی با بیان اینکه به دلیل وجود کم آبی در اکثر نقاط کشور تامین آب شرب سالم از داخل کشور به استان وجود ندارد، گفت: در این راستا با راه اندازی شرکتی که مراحل آن نیز انجام شده آب شرب سالم و مورد نیاز مردم سه استان خراسان را از کشور تاجیکستان تامین خواهیم کرد.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال 90 کل کشور بیان داشت: خوشبختانه در این لایحه بودجه های خوبی برای روستاها در نظر گرفته شده و مجلس نیز سعی کرد که موارد مربوط به روستاها را با نگاه باز تصویب کند.

تصویب 1500 میلیارد تومان بودجه فرهنگی / اختصاص 278 میلیون تومان به مساجد خراسان جنوبی

حجت الاسلام ابراهیمی از تصویب هزار و 500 میلیارد تومان بودجه فرهنگی برای سال 1390 خبر داد و گفت: تصویب این مبلغ بودجه فرهنگی بی سابقه است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از این بودجه فرهنگی تصویب شده برای مساجد و حسینیه ها است، خاطرنشان کرد: در سال جاری 278 میلیون تومان به مساجد خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

به گفته این مقام مسئول 178 میلیون تومان این مبلغ از وزارت کشور و 110 میلیون تومان آن نیز از طریق استانداری جذب شده که بین روستاها توزیع خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه ما در جامعه اسلامی باید خدمتگذار مردم باشیم چراکه شاخص شایستگی در جامعه اسلامی، خدمتگذاری به مردم و ملت است.

حجت الاسلام ابراهیمی با تاکید بر اینکه شان مسئول در نظام اسلامی، شان خدمتگذاری است، اظهار کرد: در جامعه اسلامی هر کس که از همه نسبت به مردم دلسوز تر و متواضع تر باشد از همه برتر است.

وی با بیان اینکه مسئولان در استان باید نقش رهبری را ایفا کنند، گفت: استانداران در استانها و فرمانداران در شهرستان ها باید توجه داشته باشند که مردم عمل و برخورد آنها را به عنوان برخورد نظام تلقی می کنند و باید بیشتر مراقب عملکرد خود باشند.

ابراهیمی در پاسخ به خواست مردم برای حضور پزشک در این روستا گفت: با توجه به جمعیت کم، امکان حضور پزشک مستقر در این روستا وجود ندارد ولی می توان با اعزام گروه های پزشکی مشکل مردم را برطرف کرد.

فرماندار بیرجند نیز در این جلسه گفت: بسیاری از خواسته های مردم بجا و به حق هستند ولی باید آنها را اولویت بندی کرد تا به نتیجه مطلوب رسید.

محمد علی قاسم زاده نداف با اشاره به اینکه برخی از خواسته های مردم منع قانونی دارد، اظهارداشت: برای راه اندازی خانه بهداشت در روستا باید روستای مورد نظر جمعیتی بالای یک هزار نفر داشته باشد.

وی در خصوص رفع مشکل کم آبی مردم روستای زیرگ، گفت: ما نه تنها در روستای زیرگ بلکه در بسیاری از روستاهای شهرستان مشکل کم آبی داریم که امیدوایم با استفاده از مجتمع های آبرسانی برای کوتاه مدت مشکل آب شرب مردم حل شود.

فرماندار بیرجند همچنین در خصوص مشکل برق رسانی به گلزار شهدا و راه اندازی خانه ورزش روستایی در این روستا نیز قول مساعد داد.