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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

نخستین جشنواره بین‌المللی کتاب‌خوانی الکترونیکی رضوی آغاز شد

نخستین جشنواره بین‌المللی کتاب‌خوانی الکترونیکی رضوی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره بین‌المللی کتاب‌خوانی الکترونیکی رضوی در پایگاه مسابقات اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، در پی انتخاب روابط عمومی ستاد مرکزی کانون کشور به عنوان برگزار کننده این بخش از جشنواره امام رضا(ع) هم اکنون فراخوان این مسابقه بزرگ کتاب‌خوانی در فضای اینترنت منتشر و امکان شرکت کردن کاربران اینترنت در این مسابقه فراهم شده است.

مسابقه کتاب‌خوانی الکترونیکی رضوی از روز 30 فروردین و با انتشار فراخوان خود امکان شرکت کردن علاقه ‌مندان را در این رقابت اینترنتی فراهم کرده و به کاربران فارسی زبان اینترنت تا روز 27 شهریور، هم‌ زمان با روز شعر و ادب فارسی ـ فرصت داده است تا در مسابقه شرکت کنند.

برگزیدگان جشنواره هم قرار است به مناسبت میلاد با سعادت عالم آل محمد (ص) حضرت علی ‌بن موسی الرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س)، هم ‌زمان با دهه کرامت و در مرحله نهایی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) از سوی دبیرخانه این جشنواره و کانون مورد تقدیر قرار بگیرند.

کد مطلب 1308019

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