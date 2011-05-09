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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

برگزاری تور بازدید مدارس شرق تهران از نمایشگاه کتاب

شهردار منطقه 8 از برگزاری تور بازدید مدارس محدوده شرق تهران از نمایشگاه کتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی در تشریح فعالیتهای معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه 8 در حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: تکمیل و توسعه کمی و کیفی ایجاد کتابخانه های شبانه روزی، استفاده از کتابهای غیر قابل استفاده منازل و تجهیز کتابخانه های مدارس، برگزاری همایش کتاب یاران، معرفی و ظرفیت کتابخانه ای منطقه، مسابقات کتابخوانی، راه اندازی جمعه بازارکتاب و... از جمله برنامه های شهرداری منطقه در حوزه کتاب و کتابخوانی است.

وی با اشاره به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان شهروندان افزود: بر همین اساس نخستین جلسه نیمرخ محلات با حضور پژوهشگران محلات 13 گانه شهرداری منطقه 8 برگزار شد.

شادالوئی در ادامه به کتابخانه های تخصصی در منطقه 8 اشاره کرد و گفت: حضور نخبگان و فرهیختگان در اداره امور شهر، مدیریت شهری را بر این داشت تا سه کتابخانه نسترن، گلبرگ و شقایق به صورت تخصصی در رشته های ستاره شناسی، کیهان شناسی، فیلم، سینما، و... به جویندگان علم، خدمات علمی ارائه کنند.

کد مطلب 1308021

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