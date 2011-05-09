مانور زلزله در 20 مهدکودک مشهد برگزار شد

رشید صحابی ظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت نقش آموزش شهروندی و شهر نشینی به کودکان به خبرنگار مهر در مشهد افزود: برگزاری مانور زلزله در مهد کودک ها با محوریت آمادگی، پناه گیری و خود امدادی در برابر این پدیده طبیعی، فرهنگ ایمنی را با توجه به تاثیر متقابل کودکان و والدین بر یکدیگر، در عمیق ترین لایه های جامعه گسترش می دهد.

وی عملیاتی کردن این آموزش ها را در مهدهای کودک ضروری دانست و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن روی گسل های مهم و فعال، اهمیت اجرای مانورها بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

صحابی ادامه داد: باید در خصوص آماده شدن و مقابله با پدیده های طبیعی دیگر همچون سیل نیز اقدامات جدی صورت پذیرد.

وی مراحل اجرای این مانور که شامل پناه گیری، خود امدادی، دیگر امدادی و کاربرد کمک های اولیه توسط کودکان بود را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: این مانور همزمان در 20 مهد کودک سطح مشهد با حضور جمعیت سازمان هلال احمر برگزار می شود.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان کرمان در این مانور از اجرای طرح کانون غنچه های هلال احمر برای کودکان مهدکودک های استان خبر داد و اظهار داشت: به علت اهمیت آموزش در دوران خردسالی باید این امر توسط مسئولان برای برنامه ریزی مورد توجه قرار بگیرد.

محمد قاسمی توجه به استحکام ساختمان هایی که برای مهد کودک ها مورد استفاده قرار می گیرند را ضروری دانست و بیان داشت: ارتقای ضریب ایمنی برای کودکان با در نظر گرفتن ساختمان های مستحکم و دارای استاندارد از موضوعاتی است که باید نسبت به آن اهتمام ورزید.

گفتنی است، در این مراسم کودکان بعد از نواخته شدن آژیر خطر عملیات پناه گیری، خود امدادی، معرفی کاربرد جعبه های کمک های اولیه و جعبه آماده را به نمایش گذاشتند.