تولید میگوی پرورشی در بوشهر آغاز شد

علی صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اکنون 10 میلیون و 400 هزار قطعه لارو میگو در 40 هکتار مزرعه پرورشی دلوار ذخیره سازی شده است.

وی افزود: تا پایان خرداد نیز 400 میلیون قطعه لارو در دو هزار استخر پرورشی استان به مساحت یک هزار و 400 هکتار ذخیره سازی خواهد شد.

معاون آبزی پروری شیلات استان بوشهر اضافه کرد: برداشت میگو نیمه اول مهر آغاز می شود و پیش بینی می شود تولید این آبزی امسال سه هزار و 600 تن برسد.

صالح پور یادآور شد: پارسال سه هزار و 200 میگو از مزارع پرورشی تولید که یک هزار و 200 تن آن به خارج از کشور صادر شد.