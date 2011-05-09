به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر امروز دوشنبه با حضور آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا، مهدی دادرس، مجتبی تقوی، حمیدرضا صدر و جمعی از پیشکسوتان و مربیان و بازیکنان تیم های ورزشی سایپا در سالن شهدای کارگراین باشگاه برگزار شد، از حدود 100 مربی در رشته های مختلف تقدیر شد.

در این مراسم که با پخش نماهنگ ، اجرای سرود ، پخش های قسمت های نمایشی و کلیپ های ورزشی همراه بود ، محمد مایلی کهن سرشناس ترین مربی باشگاه سایپا حضور نداشت . مایلی کهن به دلیل بستری بودن فرزندش در بیمارستان از حضور در این مراسم عذرخواهی کرده بود.

باشگاه سایپا 33 تیم در 13 رشته ورزشی در لیگ های مختلف کشور فعالیت دارد.