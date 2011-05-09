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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

با حضور آرش کوشا؛

مربیان تیم‌های ورزشی باشگاه سایپا تجلیل شدند/ مایلی‌کهن نبود!

مربیان تیم‌های ورزشی باشگاه سایپا تجلیل شدند/ مایلی‌کهن نبود!

طی مراسمی با حضور مسئولان باشگاه سایپا از مربیان تیم های مختلف ورزشی این باشگاه تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر امروز دوشنبه با حضور آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا، مهدی دادرس، مجتبی تقوی، حمیدرضا صدر و جمعی از پیشکسوتان و مربیان و بازیکنان تیم های ورزشی سایپا در سالن شهدای کارگراین باشگاه برگزار شد، از حدود 100 مربی در رشته های مختلف تقدیر شد.

در این مراسم که با پخش نماهنگ ، اجرای سرود ، پخش های قسمت های نمایشی و کلیپ های ورزشی همراه بود ، محمد مایلی کهن سرشناس ترین مربی باشگاه سایپا حضور نداشت . مایلی کهن به دلیل بستری بودن فرزندش در بیمارستان از حضور در این مراسم عذرخواهی کرده بود. 

باشگاه سایپا 33 تیم در 13 رشته ورزشی در لیگ های مختلف کشور فعالیت دارد.  

کد مطلب 1308031

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