فردا؛ احتمال معرفی بهبهانی به عنوان رئیس جدید میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، روند پرسرعت تغییر و تحول در سمتهای مختلف سازمان میراث فرهنگی از حدود پنج سال پیش تا کنون افزایش یافته است به طوریکه می توان گفت عمر مدیریت در سازمان میراث فرهنگی گاه از یک ماه تا دو سال است. به عنوان مثال فاضلی که معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی بود تنها یکماه در معاونت گردشگری ماند و بقایی رئیس این سازمان نیز تنها دو سال بر صندلی ریاست تکیه زد. البته این صندلی برای وی خوش یمن بود چرا که در مدت کوتاهی از قائم مقامی رئیس پیشین خود به سمت ریاست و از آنجا به معاونت امور اجرایی رئیس‌ جمهوری رسید.

صندلی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی را شاید بتوان یکی از لرزان ترین صندلی های سازمان به حساب آورد چرا که برای این معاونت طی پنج سال اخیر چهار مدیر انتخاب شد. اما معاونت میراث فرهنگی نیز در این مدت دو مدیر به خود دید. غیر از این معاونتها، پژوهشکده میراث فرهنگی هم هنوز اندرخم تعویض مدیران خود است تا آنجا که روز گذشته نیز سومین مدیر این پژوهشکده طی چهار سال اخیر معرفی شد.

اما اکنون این تغییر و تحولات به ریاست سازمان میراث فرهنگی نیز کشیده شده است به نحوی که حمید بقایی که در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی قائم مقام سازمان بود تنها دو سال در این سازمان دوام آورد و فردا قرار است جای خود را به فرد دیگری بدهد. این در حالی است که معرفی رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی از اواخر فروردین ماه که حمید بقایی به سمت معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد به بحث داغ محافل سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است چرا که او اکنون مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کشور نیز هست.

ولی گمانه زنی ها برای جانشینی بقایی بیش از چند شغله بودن وی مورد توجه قرار گرفت. چنانکه شنیده ها از منابع داخلی این سازمان حاکی از آن است که حمید بهبهانی وزیراستیضاح شده راه و ترابری فردا به عنوان جانشین بقایی معرفی می شود.

نکته دیگر آنکه به احتمال زیاد مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید سازمان میراث فرهنگی در حالی فردا در موزه ملی برگزار می شود که این سازمان خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را برای انجام سفر رسانه ای امشب عازم استان کردستان می کند تا از جاذبه های میراث فرهنگی و گردشگری این استان بازدید کنند!