انتظارات قضایی مردم با اجرای سیاستهای کلی قضایی برآورده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، شورای معاونان قضایی دادگستری استان قزوین با حضور رئیس کل، معاونین قضایی، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری و دادستان عصر دوشنبه در محل دادگستری برگزار شد.

جمال انصاری در این جلسه به اقدامات و فعالیتهای مجموعه دادگستری استان اشاره کرد و اظهار داشت: این اقدامات برآیند کلی سیاستهای قضایی در استان است که بنظر می رسد با این ره آورد و شتاب می توان انتظارات مردم و شاغلان دستگاه قضایی را تامین کرد.

وی با ارزیابی کلی سیستم های نظارتی در حوزه های مختلف دادگستری استان افزود: برخی دادگستریها بخصوص دادگستری شهرستان البرز با نگرش و اقدامات فردی و جمعی با استفاده از ظرفیتهای مجموعه، فعال سازی پتانسیل های موجود، خروج از محور دادرسی صرف و نگرش چند وجهی توانسته اند در زمینه مالی و هزینه های جاری در عرصه قضائی موثر واقع شوند که این اقدامات سبب ارتقا کمی و کیفی عملکرد دستگاهذ قضایی در این شهرستان شده است.

انصاری تصریح کرد: برای ارتقاء کیفی فعالیت دستگاههای اجرایی در سال جاری باید نظارت مستمر وغیرتشریفاتی در تمامی بخشهای دادگستریهای استان صورت گیرد و مجموعه شاغلان اطمینان داشته باشند که فعالیت آنها توسط ناظر و مسئول مورد بررسی قرار می گیرد و همه باید پاسخگویی را بعنوان یک اصل بپذیرند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای دستورالعمل معاونت قوه قضائیه مبنی بر استاندارد سازی مدیریت پرونده های قضایی، واحد ثبت الکترونیکی مرکزی در دادگستری استان راه اندازی خواهد شد که پس از ثبت متمرکز، پرونده ها جهت ادامه رسیدگی به شعب مربوطه ارجاع می شود.

رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: این کار موجب دسترسی سریعتر به پرونده های وارده و جلوگیری از پراکندگی ثبت های مختلف و نیز سلیقه ای عمل کردن در ثبت اطلاعات بدوی پرونده ها می شود و دقت و سرعت در انجام امور را افزایش می دهد زیرا اگر اطلاعات اولیه دعاوی دقیق و معتبر باشد اوراق قضایی بدون مشکل ابلاغ شده و از اطاله دادرسی جلوگیری می شود.

در پایان مراسم از حجت الاسلام کثیرلو رئیس دادگستری شهرستان البرز تقدیر شسد.