کارخانه سبلان پارچه بطور مجدد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضا هیئت مدیره بانک تجارت استان به منظور بررسی مشکلات و تعطیلی کارخانه سبلان پارچه اظهار داشت: با بهره برداری اصولی، این کارخانه نگین درخشان نساجی کشور خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع مالی این کارخانه و بازاریابی داخلی و خارجی تولیدات آن اضافه کرد: برای این منظور باید اقدامات و برنامه ریزی اساسی از سوی دست اندرکاران این امر صورت گیرد.

استاندار اردبیل حجم تولیدات این کارخانه که با مشارکت بانک تجارت راه اندازی و به بهره برداری مجدد خواهد رسید، اشاره کرد و افزود: با تلاش دست اندرکاران این مجموعه و رفع مشکلات تأسیساتی و مطالبات پیمانکاران، این کارخانه با تولید قابل قبول و با ایجاد اشتغال بیش از دو هزار نفر مجددا شروع بکار خواهد کرد.

وی با اشاره بر لزوم حمایت همه جانبه دستگاه های اجرایی از این کارخانه ابراز داشت: بی شک با راه اندازی مجدد این کارخانه اقتصاد استان اردبیل رونق بیشتری خواهد گرفت.

وعده هایی که هرگز عملی نشد

این کارخانه با اعتباری بالغ بر هزار و 800 میلیارد ریال و بهره مندی از ماشین آلات مدرن با فناوری روز دنیا در سال 86 توسط رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید. اما این واحد تولیدی که راه اندازی آن با تبلیغات زیادی همراه بود پس از حدود یک سال تعطیل و بسیاری از کارگران شاغل در آن بیکار شدند.

با وجود اینکه در زمان افتتاح این کارخانه اعلام شده بود که راه اندازی آن در منطقه برای بیش از پنج هزار و 500 نفر ایجاد اشتغال کرده است، اما در واقع یک سوم این رقم نیز در طول فعالیت محقق نشد.

همچنین در تیرماه سال 88 نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه اندازی مجدد کارخانه نساجی سبلان پارچه اردبیل، از اختصاص 150 میلیارد ریال اعتبار به این کارخانه خبر داده بود.

قاسم محمدی با اشاره به اشتغال بیش از پنج هزار نفر در صورت راه اندازی بخشهای مختلف این کارخانه عنوان کرده بود که بی شک با راه اندازی این کارخانه و دیگر کارخانجات مادر در دست اجرا، شاهد کاهش آمار بیکاری در استان خواهیم بود، اما این وعده ها هرگز محقق نشد.

با وجود سرمایه گذاری ریالی و ارزی سنگین برای این پروژه، تعطیلی این کارخانه به صورت شفاف هرگز از سوی مسئولان کارخانه و مدیران ارشد استانی که هر از گاهی و با تعطیلیهای پیاپی اعتبارات زیادی را به آن اختصاص می دادند، اعلام نشد.