افزایش 290 درصدی آثار ارسالی به جشنواره عکس اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسام الدین انصاریان بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری ششمین جشنواره ملی عکس اردیبهشت هرمزگان، عنوان کرد: رویکرد جشنواره امسال رویکردی آموزشی است و برگزاری کارگاههای آموزشی یکی از برنامه های اصلی جشنواره عکس اردیبهشت می باشد.

وی در خصوص برنامه کارگاههای آموزشی جشنواره گفت: این کارگاهها از روز یکشنبه 25 اردیبهشت با برگزاری کارگاه عکاسی خبری و گزارش تصویری توسط استاد اسماعیل عباسی آغاز می شود و به ترتیب کارگاه آموزشی عکاسی مستند توسط استاد مهدی وثوق نیا، کارگاه نقد عکس از زمان پیدایش عکاسی تا دوره پست مدرن توسط دکتر ستاری و کارگاه مصادیق خلاقیت در عکاسی توسط کیارنگ علایی در بندرعباس برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن عکاسان هرمزگان با اشاره به افزایش آثار ارسالی به جشنواره امسال، بیان داشت: تعداد آثار ارسالی به جشنواره امسال 290 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و سطح کیفی جشنواره آن قدر بالا بوده که کار داوری آن بیش از 20 ساعت به طول انجامیده است.

انصاریان افزود: برای داوری جشنواره امسال از بهترین داواران و اساتید دانشگاه در کشور استفاده شده و جشنواره امسال یکی از جشنواره های سطح بالا در کشور است.

وی ادامه داد: سطح این جشنواره تا حدی بالا بوده که دکتر ستاری یکی از بزرگان عکاسی کشور سطح جشنواره عکس اردیبهشت را از سطح دو سالانه عکس ایران بالاتر دانسته اند.

رئیس انجمن عکاسان هرمزگان اظهار داشت: 120 اثر برگزیده این جشنواره در یکی از گالریهای معتبر کشور و همچنین در حاشیه جشنواره عکس مشهد به نمایش در خواهد آمد.