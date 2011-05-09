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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

مسئولان به جای پر کردن سالن های نمایش فرهنگ سازی کنند

مسئولان به جای پر کردن سالن های نمایش فرهنگ سازی کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: نویسنده و کارگردان تئاتر مشهد گفت: مسئولان تئاتر قبل از اینکه به دنبال پرکردن سالن‌های نمایش باشند باید فرهنگسازی دیدن تئاتر را در میان مردم ایجاد کرده و این موضوع را در میان مخاطبان فعلی تئاتر ارتقا دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا صنعتی ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت حضور تماشاچیان در سالن‌های نمایش، افزود: تئاتر هنری است که هیچگاه به تعداد زیاد مخاطب احتیاج نداشته و به نظر من اگر تعداد محدودی مخاطب در سالن‌های نمایش باشند و از اجرا لذت ببرند، برای گروه اجرایی و جامعه کافیست.

وی گفت: تئاتر هنری است که مانند بسیاری از هنرهای خاص، تماشاچی و مخاطب سیاهی ‌لشکر نمی ‌خواهد.

این نویسنده و کارگردان تئاتر با تأکید بر اینکه تئاتر مخاطب خاص خود را می ‌طلبد، اظهار داشت: اینکه هر شخصی با هر سطح فرهنگ و هر تفکری در جایی از شهر پوستر اجرای نمایش ببیند و برای گذراندن وقت به دیدن آن برود نوعی توهین به هنرمندان تئاتر است.

وی گفت: نمایش با هر موضوع و ژانری تفکری در خود دارد که باید با دقت به این تفکر توجه کرد.

گفتنی است، آخرین نمایش این کارگردان مشهدی با عنوان "غربت ‌زدگان" در بیستمین جشنواره تئاتر استانی "رضوان" اجرا شد.

کد مطلب 1308052

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