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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

بر اساس اعلام ارشاد/

فعالیت چند کانون تبلیغاتی در یک واحد تجاری آزاد شد

فعالیت چند کانون تبلیغاتی در یک واحد تجاری آزاد شد

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: فعالیت چند کانون تبلیغاتی در یک واحد تجاری به شرط مجزا و اختصاصی بودن محل فعالیت در کانون، بلامانع است.

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا کریمی گفت: در ارتباط با موضوع تشکیل اتحادیه کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، یکی از مشکلات موجود بر سر راه این امر، تامین مکان تجاری، اداری یا کارگاهی از سوی مسئولین کانون ها بود، تا از این طریق طبق قانون نظام صنفی عمل کنند و بتوانند پروانه کسب را از اتحادیه های معین دریافت کنند.

وی افزود: از آنجا که در حال حاضر اکثریت کانون‌ها در اماکن مسکونی دارای موقعیت اداری فعالیت می‌کنند، از طرفی به دلیل بالا بودن قیمت‌های واحدهای تجاری، امکان دریافت پروانه کسب برای کانون ها وجود ندارد. بر این اساس طی مکاتبه با پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، پیشنهاد فعالیت چند کانون در یک واحد تجاری ارائه شد که خوشبختانه با حمایت آن مرکز، مورد موافقت قرار گرفت.

کریمی گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده، همکاری حداکثر 5 کانون تبلیغاتی در یک واحد تجاری بلامانع شناخته شده است تا از این طریق شرایط قانونی اخذ پروانه کسب از اتحادیه مذکور برای کانون‌ها فراهم شود. 

کد مطلب 1308064

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